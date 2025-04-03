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  4. CHP lideri Özgür Özel 'boykot' çağrısı yapmıştı! RTÜK'ten Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için reyting açıklaması

CHP lideri Özgür Özel 'boykot' çağrısı yapmıştı! RTÜK'ten Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için reyting açıklaması

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.04.2025 10:28
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "ATV'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ile ilgili 'reytingler düştü' iddiaları dezenformasyon içerikli olup, kamuoyunun kasıtlı olarak yanlış yönlendirme çabasından başka bir amaç taşımamaktadır.

CHP lideri Özgür Özel 'boykot' çağrısı yapmıştı! RTÜK'ten Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için reyting açıklaması

Türkiye'de reyting ölçüm sisteminin RTÜK denetiminde, bilimsel yöntemlere dayalı ve uzun vadeli panel uygulamasıyla yürütüldüğünü anımsatan Şahin, televizyon izleme ölçümlerinin RTÜK'ün yetkilendirdiği TİAK AŞ, radyo dinlenme oranı ölçümlerinin ise RİAK AŞ sorumluluğunda yapıldığını aktardı.

'GÜNLÜK OLARAK ANALİZ EDİLİYOR'

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Şahin, ülke genelinde 40 ilde, 5 yaş ve üzeri yaklaşık 15 bin kişiyi kapsayan 4 bin haneye yerleştirilen peoplemeter cihazlarıyla toplanan verilerin günlük olarak analiz edildiğini ve bilimsel raporlamalara konu olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Bu sistemde, bireysel çağrıların veya kısa vadeli yönlendirmelerin reyting verileri üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Ayrıca, izleyici ve dinleyici davranışlarını etkileyen sosyoekonomik statü, cinsiyet, yaş, çalışma durumu ve hanehalkı büyüklüğü gibi değişkenler, reklam stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Araştırma panellerinin hedef nüfusu doğru temsil etmesi zorunluluğu, mevzuat kapsamında denetime tabi tutulmaktadır. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik, güvenilir kaynaklara dayanmayan manipülatif bilgiler, bir kez daha doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın önemini gözler önüne sermiştir."

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray türkiye kupası
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