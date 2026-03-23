﻿Zinedine Zidane yıllar sonra o koltuğa oturuyor! İşte yeni adresi

Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Zinedine Zidane, yıllar süren sessizliğini bozmaya ve yeşil sahalara dev bir adımla dönmeye hazırlanıyor. Fransız basınının aktardığı bilgilere göre; Fransız teknik adamın yeni adresi artık bir "açık sır" haline geldi.

VE ZIDANE GERİ DÖNÜYOR! DÜNYA KUPASI SONRASI "MİLLİ" İMZA!

Real Madrid ile kazandığı sayısız kupanın ardından 2021'den bu yana dinlenmeye çekilen Zinedine Zidane için bekleyiş sona eriyor! Fransız basınının önde gelen organlarından Le Parisien’in haberine göre; efsane isim, 2026 Dünya Kupası’nın ardından Fransa Milli Takımı’nın başına geçecek. Didier Deschamps’ın 14 yıllık dönemini noktalayacağı turnuva sonrası bayrağı devralacak olan Zidane için federasyon başkanı Diallo’dan da "Adını biliyorum" mesajı geldi.

DÜNYA DEVLERİNİ REDDETTİ, "HOROZLAR"I BEKLEDİ

30 Haziran 2021’de Real Madrid’den ayrıldıktan sonra Manchester United, PSG ve Juventus gibi dev kulüplerden gelen astronomik teklifleri tek tek geri çeviren Zinedine Zidane’ın tek bir hayali vardı: Fransa Milli Takımı. Le Parisien'e göre Fransız halkının büyük desteğini arkasına alan ve federasyonla sözlü olarak el sıkıştığı belirtilen Zidane, 2026 Dünya Kupası’nın sona ermesiyle birlikte resmen Didier Deschamps’ın halefi olacak.

FEDERASYON BAŞKANI DİALLO: "ARADIĞIMIZ İSİM BELLİ"

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo, Le Figaro’ya verdiği röportajda yeni teknik direktör konusunda oldukça iddialı konuştu. Diallo, Deschamps sonrası göreve gelecek ismin Fransız halkı tarafından kabul gören ve yüksek standartları karşılayan biri olduğunu belirterek; "Adını biliyorum. Birçok gereksinimi karşılayan ve Fransız halkının desteğine sahip birine ihtiyacımız var, çünkü Fransız milli futbol takımı Fransızların takımıdır." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, aylardır süren Zidane spekülasyonlarını en yetkili ağızdan doğrular nitelikte karşılandı.

DESCHAMPS’IN 14 YILLIK SALTANATI BİTİYOR

Didier Deschamps, 2012 yılında devraldığı ve bir Dünya Kupası zaferiyle taçlandırdığı görevini 2026 Dünya Kupası ile birlikte sonlandıracak. Federasyonun, turnuva sırasında oyuncuların konsantrasyonunu bozmamak adına atamayı resmi olarak Dünya Kupası’ndan sonra duyurması bekleniyor. Ancak Zidane isminin şimdiden netleşmesi, Fransa'da turnuva heyecanının önüne geçen bir gündem maddesi haline geldi.