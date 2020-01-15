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  4. CHP Malatya il kongresi 8 Şubat’ta

CHP Malatya il kongresi 8 Şubat’ta

MALATYA HABERLERİ  | 15.01.2020 17:00 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Teşkilatı, 37.Olağan Genel Kurulunu 8 Şubat’ta gerçekleştirecek.CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, parti olarak bütün ilçe kongrelerini tamamladıklarını, 37’incisini gerçekleştirecekleri il kongresinin hazırlıklarını ise yoğun bir şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

CHP Malatya il kongresi 8 Şubat’ta

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Teşkilatı, 37.Olağan Genel Kurulunu 8 Şubat’ta gerçekleştirecek.
CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, parti olarak bütün ilçe kongrelerini tamamladıklarını, 37’incisini gerçekleştirecekleri il kongresinin hazırlıklarını ise yoğun bir şekilde sürdürdüklerini kaydetti. CHP İl Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştiren Kiraz, “20 Aralık 2019’da başladığımız ilçe kongrelerimizi başarıyla tamamladık. Şuanda il kongremize hazırlanıyoruz” dedi. Malatya 37. Olağan Genel Kurulunu 8 Şubat Cumartesi günü gerçekleştireceklerini kaydeden Kiraz, kongrenin 10.30’da Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacağını bildirdi. Kiraz, ilçe kongrelerinin başarılı geçtiğini ifade ederek, “İlçelerimizde başarılı kongrelerimizin ardından il kongremizin de Malatya’mıza ve partimize yakışır şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Partimiz yeni il yöneticilerini belirleyecek ve Malatya’da kongre sürecini tamamlamış olacağız. Daha sonra da kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Bu kongre sürecinde birlikte çalıştığımız yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yapılacak kongrenin daha görkemli olabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdiden bütün Malatyalıları kongreye davet ediyoruz” diye konuştu.

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