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CHP, medya ve kültür sanat alanındaki istihdam sorunlarını ele alacak

09.07.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP, farklı sektörlerde yaşanan istihdam sorunlarını tartışma ve somut çözüm önerileri geliştirme kapsamındaki faaliyetlerine 12 Temmuz'da "Medyada İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri", 13 Temmuz'da ise "Kültür-Sanat Üreticilerinin İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu çalıştaylarla devam edecek

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP, farklı sektörlerde yaşanan istihdam sorunlarını tartışmak ve somut çözüm önerileri geliştirmek için düzenlediği çalıştaylar serisini İstanbul'da yapılacak medya ve kültür sanat alanındaki çalıştayla sürdürecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, farklı sektörlerde yaşanan istihdam sorunlarını tartışmak ve somut çözüm önerileri geliştirmek için başlatılan çalıştaylar devam edecek.

Bu kapsamda ilkini 16 Haziran'da Adana'da "Tarımda İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri", ikincisini 24 Haziran'da İstanbul'da "Engellilerin İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri", üçüncüsünü 29 Haziran'da Kocaeli'de "Sanayi Sektöründe İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlıklarıyla gerçekleştiren CHP, çalıştayların dördüncüsünü ise "Medyada İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri "başlığıyla İstanbul'da gerçekleştirecek.

Koordinatörlüğünü eski İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un yapacağı çalıştay, 12 Temmuz Pazartesi saat 13.00'te Sarıyer Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

- 5'inci çalıştay kültür ve sanat alanında

Çalıştayların 5'incisi ise yine Zeynep Altıok koordinatörlüğünde 13 Temmuz Salı günü "Kültür-Sanat Üreticilerinin İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlığıyla İstanbul'da yapılacak.

Sarıyer Yaşar Kemal Kültür Merkezi Balo Salonu'nda saat 13.00'te düzenlenecek çalıştayda, sektördeki istihdam sorunu ile ilgili öneri, veri ve raporlar değerlendirilecek.

11 farklı sektör ve alanda yapılacak çalıştayların tamamlanmasının ardından hazırlanacak raporlar, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sunulacak.

Kılıçdaroğlu'nun, sektörlere özgü istihdam önerilerini, eylülde İzmir'de yapılması planlanan "Üreten Bir Türkiye İçin İstihdam Kurultayı"nda kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

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