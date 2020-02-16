CHP Mersin 37. Olağan İl Kongresi'nde gerginlik yaşandı

MERSİN (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Tüm Türkiye'de CHP iktidar olana kadar, özgürlük, kardeşçesine yaşamak ve bir olmak için CHP'liler ant içecek ve iktidara yürüyecek." dedi.

Özkoç, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Mersin 37. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partilerinin TBMM'den, milletten, şehitten, vatandan, bayraktan yana olduğunu söyledi.

Partileri için "birleşme zamanı" olduğunu vurgulayan Özkoç, "İktidara yürümek, anaların gözyaşlarını dindirmek, mazlumun ve mağdurun hakkını korumak, Türkiye'yi kucaklamak, laik, demokratik parlementer rejimi tekrar inşa etmek ve onurlu Türkiye'yi tekrar dünyaya tanıtmak için bir arada olmalıyız." ifadesini kullandı.

Mersin'de, İstanbul'da, Ankara'da, Adana'daki yerel seçim sonuçlarından bahseden Özkoç, "Tüm Türkiye'de CHP iktidar olana kadar, özgürlük, kardeşçesine yaşamak ve bir olmak için CHP'liler ant içecek ve iktidara yürüyecek." diye konuştu.

- Kongrede gerginlik

Mevcut başkan Adil Aktay ile Alptekin Eser'in yarıştığı kongrenin divan başkanlığını Engin Özkoç yaptı.