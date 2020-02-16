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CHP Mersin 37. Olağan İl Kongresi'nde gerginlik yaşandı

MERSİN HABERLERİ  | 16.02.2020 19:01 | Son Güncelleme

Mevcut il başkanı Adil Aktay ile yarışan Alptekin Eser'in adaylığının kabul edilmemesi üzerine arbede çıktı, polis güvenlik önlemi aldı - Grup Başkanvekili Engin Özkoç: - "Tüm Türkiye'de CHP iktidar olana kadar, özgürlük, kardeşçesine yaşamak ve bir olmak için CHP'liler ant içecek ve iktidara yürüyecek"

MERSİN (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Tüm Türkiye'de CHP iktidar olana kadar, özgürlük, kardeşçesine yaşamak ve bir olmak için CHP'liler ant içecek ve iktidara yürüyecek." dedi.

Özkoç, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Mersin 37. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partilerinin TBMM'den, milletten, şehitten, vatandan, bayraktan yana olduğunu söyledi.

Partileri için "birleşme zamanı" olduğunu vurgulayan Özkoç, "İktidara yürümek, anaların gözyaşlarını dindirmek, mazlumun ve mağdurun hakkını korumak, Türkiye'yi kucaklamak, laik, demokratik parlementer rejimi tekrar inşa etmek ve onurlu Türkiye'yi tekrar dünyaya tanıtmak için bir arada olmalıyız." ifadesini kullandı.

Mersin'de, İstanbul'da, Ankara'da, Adana'daki yerel seçim sonuçlarından bahseden Özkoç, "Tüm Türkiye'de CHP iktidar olana kadar, özgürlük, kardeşçesine yaşamak ve bir olmak için CHP'liler ant içecek ve iktidara yürüyecek." diye konuştu.

- Kongrede gerginlik

Mevcut başkan Adil Aktay ile Alptekin Eser'in yarıştığı kongrenin divan başkanlığını Engin Özkoç yaptı.

Faaliyet raporlarının okunması ve bazı milletvekillerinin konuşma yapmasının ardından, adayların divana sunduğu delege imza listesi kontrol edildi.

Bu sırada divan kurulu, Alptekin Eser'in, 47 delegenin imzasını geri çekmesi, mükerrer delege imzalarının bulunması ve bazı kişilerin delege olmadığı halde listede adının olması gerekçesiyle adaylığının düşürüldüğünü bildirdi.

Bunun üzerine Eser, kürsüye çıkarak Özkoç ve divan üyelerine tepki gösterdi, bazı parti üye ve delegeler arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle polis ekipleri salona girerek güvenlik önlemi aldı.

Gergin anların yaşandığı kongrede, bazı parti üyeleri salonu terk ederken, oy kullanma süresi tartışmaların devam etmesi nedeniyle uzatıldı.

Seçime giremeyen Eser, divanın kararına tepki olarak konuşma kürsüsünde uzun süre bekleyişini sürdürdü ancak bazı partililerin ikna çabalarının ardından kürsüden ayrıldı.

Tek listeyle gidilen kongrede geçerli 459 oyun 428'ini alan Adil Aktay yeniden CHP Mersin İl Başkanlığına seçildi.

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CHP Engin Özkoç Gerginlik Kongre Mersin

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