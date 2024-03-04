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CHP Muğla Büyükşehir Adayı Aras’tan Bodrum’a 100 bin kişilik su sözü

İHA İHA
04.03.2024 11:22
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CHP Bodrum Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı, Bodrumluların yoğun katılımıyla miting havasında gerçekleştirildi.

CHP Muğla Büyükşehir Adayı Aras’tan Bodrum’a 100 bin kişilik su sözü

Seçim koordinasyon merkezi açılışında konuşan CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, yaz aylarında yaşanan içme ve kullanma suyu sıkıntısını kalıcı şekilde çözmek için Turgutreis’e deniz suyu arıtma tesisi kuracaklarını açıkladı.

ARAS, “SÖZ VERİYORUM”

Açılışta konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, “Yaptığımız çok hızlı bir proje ile Turgutreis bölgesinde 100 bin kişiye yetecek denizden, temiz ve kullanma suyu arıtma tesisi kuruyoruz. Bu sorununa kalıcı çözümler için hazırlanan projeler ilk 100 günde başlayacak. Turgutreis’e bunu kuracağız. Göreve geldikten bir gün sonra hemen çalışmaya başlayacağım ve yaz içerisinde o tesisi Turgutreis’e kazandıracağım. Buradan sizlere söz veriyorum. Orada yapacağımız 100 bin kişilik denizden arıtma tesisiyle beraber Bodrum’un diğer bölgelerinde de su sıkıntısı zaten büyük ölçüde kısmen çözülmüş olacak. Bundan sonrada, yine Ekinambarı suyu vardır, Bodrum’un hafızasında vardır, bilir. Nispeten tuzu düşük bir kaynak var orada. O kaynağın başına da yine tuzdan arındırma tesisi kuracağım ve oradaki suyu Bodrum’un depolarına ulaştıracağım. Yeni kuyular veya yeni barajlar açılacaksa da onlarla ilgili çalışmaları Tarım ve Orman Bakanlığı ile, Devlet Su İşleri ile de sonuna kadar yapmaya hazırız. Su konusu geçen sene gerçekten hepimizi çok sıktı. Artık yeter” dedi.

“YAPILANLAR ORTADA”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, Bodrum’da geride kalan 5 yılda yapılan önemli yatırımları bazı kişilerin görmezden geldiklerini belirttiği konuşmasında, başta Muğla Büyükşehir Belediyesi ile olmak üzere kamu, kurum ve kuruluşları ile Bodrum’un altyapısı için bir çok projenin hayata geçirilerek tamamlanmasını sağladıklarını söyledi.

Yapılan çalışmaların Bodrum’un geleceğine yönelik çok önemli olduğunu da vurgulayan Aras, bu çalışmalar nedeniyle yollarında bozulduğunu ifade ederek, “Doğal olarak yollar bozuldu. Ama Bodrum’un yıllarca yapılmamış altyapı sorunları çözüldü. Bodrum merkezde aşırı yağışlarda dükkanlar artık su altında kalmıyor. Biz çalıştık, bütün sokaklara dokunduk. Bunları salgına, yangına, depreme, ekonomik krize rağmen, ilçe belediyesinin kısıtlı imkanlarıyla yaptık” dedi.

ALTYAPISI TAMAMLANAN BÖLGELERDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Özellikle kanalizasyon altyapısının tamamlandığı bölgelerde asfaltlama çalışmalarıyla birlikte kaldırım, aydınlatma ve peyzaj gibi çalışmalarında planlı ve hızlı şekilde ilerlediğini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, başta Bitez, Yalıkavak ve ilçe merkezinde yapılan yağmur suyu drenaj çalışmalarıyla, hemen hemen her yoğun yağmurda yaşanan görüntülerin de ortadan kalktığını sözlerine ekledi.

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