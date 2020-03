CHP MYK toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Gelişmiş ülkeler her türlü teknolojik gelişmeden yararlanıp orduları en az zayiatla görevlerini yerine getirsin diye askerlerini cephe gerisine alırken, biz 34 yetişmiş Mehmetçiğimizi, vatan evladını göz göre göre şehit verdik. Bu facianın elbette bir siyasi sorumlusu olmalıdır." dedi.

Öztrak, "Bugün gelişmiş ülkeler her türlü teknolojik gelişmeden yararlanıp orduları en az zayiatla görevlerini yerine getirsin diye askerlerini cephe gerisine alırken, biz 34 yetişmiş Mehmetçiğimizi, vatan evladını göz göre göre şehit verdik. Bu facianın elbette bir siyasi sorumlusu olmalıdır. 'Şehitler tepesi boş kalmayacak.' diyerek birileri beceriksizliğine kılıf hazırlayamaz. Hele din, iman ve şehitlik gibi kutsallarımızın arkasına hiç sığınamaz." değerlendirmesini yaptı.

Şehitliğin, peygamberlikten sonra en önemli makam olduğunu ancak göz göre göre gelen bir felakete karşı önlem alınmaması sonucunda yaşanan bu can kayıplarının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Öztrak, devlet aklı ve mantığının bu tür felaketleri önlemek için olduğunu kaydetti.

"34 şehidimiz varken, İstanbul'da yapılacağı söylenen toplantı neden Moskova'ya alındı? Neden Putin'in ayağına gidiliyor? Biz bunu merak ediyoruz. Her şeye rağmen, umarız bu defa Erdoğan, sadece Putin ile fotoğraf vermek için bu ziyareti gerçekleştirmez. Erdoğan, Milli Savunma Bakanına ciddi bir dosya hazırlatır. Bu dosyayı koltuğunun altına alır Moskova'ya götürür ve Putin'in karşısına oturduğunda bu dosyayı önüne koyar. Sonra Putin'in gözlerinin içine bakarak, milletimizin merak ettiği şu soruları sorar, 'Sayın Putin birliklerimizin yerlerini Rusya ile koordine etmemize, yerlerini size bildirmemize rağmen, askerlerimizi neden şehit ettiniz? Sayın Putin, ilk saldırının ardından Rusya'yı bir kez daha uyarmamıza rağmen, ikinci saldırıyı neden gerçekleştirdiniz? Sayın Putin, savaş hukukunda yaralıları taşıyan ambulanslar vurulmaz. Siz yaralı askerlerimizi almaya gelen ambulanslarımızı bile neden vurdunuz? Milletimiz haklı olarak Rusya'dan, Putin'den bu soruların cevabını bekliyor. Erdoğan, o masadan milletimizin beklediği cevapları almadan kalkmamalıdır. En azından bu defa Moskova'ya sadece Putin ile yan yana fotoğraf çektirmek için değil, milletimizin evlatlarının yiten canının hesabını sormak ve başka kayıpları önlemek için gitmelidir."

"Bütün millet büyük bir hüzün içindeyken, herkes, durumun hassasiyetinin gereği her sözünü tartarak konuşurken, istisnasız tüm muhalefet meseleyi siyaset üstü tutarken, milletimiz Cumhurbaşkanlığı makamından milli bir duruş beklerken, şehit analarının, şehit eşlerinin ve evlatlarının göz yaşları sel olurken, devleti yönetenler bu toplantıda gülüp eğlendi. Yetmemiş, bazıları yapılan espirileri, böbürlenmeleri alkışlayacak kadar düşmüştür."

- "Anaların babaların gözyaşı akmasın diye gereken her şeyi yapacağız"

Mehmetçiğin tek bir tırnağının, İdlib'den, Suriye'den, Libya'dan bin kat daha değerli olduğunu yineleyen Öztrak, "Ama Erdoğan için şehit sayılarının önemi yok. Her biri anasının bir tanesi olan şehitlerimiz, Erdoğan’ın gözünde 'birkaç taneden' ibaret. Sadece Erdoğan mı? Cahil bezirgan siyasetinde damat da ondan beter çıkmıştır." şeklinde konuştu.

Öztrak, bugün devlet aklını da vicdanını da kaybetmiş bir yönetim olduğunu iddia ederek, şöyle konuştu:

"Erdoğan, sosyetesiyle beraber Beştepe'ye yerleşirken, Suudi Kralı'na Sevda Tepesi'ni tahsis ederken, damadı Kanal İstanbul manzaralı tepede arsa kapatırken, yandaşları memleketin kupon arazilerine çökerlerken, milletin çocuklarına vadede ede şehitler tepesini vadediyor. Biz bu adaletsizliği ve vicdansızlığı toptan reddediyoruz. Senin görevin şehitler tepesini doldurmak değil, evlatlarımız şehit olmasın diye her türlü tedbiri almak. Dünyadaki tüm büyük devletler bunu yapıyor. Diplomasiyle ekonomiyle teknolojiyle ordusunu destekleyerek askerinin tırnağına taş değmesin diye uğraşıyor. Millet ittifakının iktidarında devlet aklıyla devlet adap ve edebiyle devlet vicdanıyla bu milletin evlatları şehit olmasın diye her türlü gayreti sarf edeceğiz. Anaların babaların, yavukluların ve evlatların gözyaşı akmasın diye gereken her şeyi yapacağız."

Öztrak, ensar-muhacir edebiyatıyla bir insanlık faciasına 40 milyar dolardan fazla paranın harcandığını, şimdi "Bu kadar mülteciye bakmak, beslemek zorunda değiliz." denildiğini dile getirdi.