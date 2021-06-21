CHP Parti Okulu çevrim içi eğitim çalıştayı düzenledi

CHP Parti Okulunca, 5. Ulusal Parti İçi Eğitim Çalıştayı çevrim içi gerçekleştirildi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, 19-20 Haziran'daki çalıştaya 108 Parti Okulu İl Koordinatörü, bölge koordinatörü, eğitim modülleri çalışma grubu üyesi ve parti içi eğitim birimi üyesi katıldı.
Parti Okulunun halen yürürlükte olan 14 eğitim modülüne ilişkin geliştirme ve planlama çalışmalarının yapıldığı çalıştayda, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Yetkin Gençler (YETGEN) Programı Kurucusu Prof. Dr. Erhan Erkut "21. Yüzyılın Bireyi Olmak", Evrim Ağacı Platformu Kurucusu Dr. Çağrı Mert Bakırcı da "İnsanlığın Evriminde Teknolojinin Yeri ve Geleceği" konularında konuşma yaptı.
Çalıştay, "Koordinatörler Yarışıyor" adlı bilgi yarışmasıyla sona erdi.
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