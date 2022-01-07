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CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in babası vefat etti

07.01.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in babası vefat etti

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in babası Bayram Zeybek'in cenazesi, Samsun'da toprağa verildi.

Bir süre önce evinde rahatsızlanan 89 yaşındaki Bayram Zeybek, tedavi altına alındığı hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Bayram Zeybek'in hastaneden alınan cenazesi, On İki Yıldız Havza Cemevi'ne getirildi.

Zeybek'in cenazesi, burada kılınan cenaze namazından sonra Ladik ilçesi Akyar Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, cenaze namazı sonrası taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, Zeybek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP milletvekilleri Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya, Bülent Tezcan, Kadim Durmaz, Mustafa Tuncer, Faruk Sarıaslan, Tufan Köse, Ulaş Karasu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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