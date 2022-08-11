CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı, Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yarın İstanbul'da başlayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın İstanbul'da başlayacak CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı'na katılacak.

CHP'den yapılan açıklamada, CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı'nın yarın 10.00'da İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde başlayacağı belirtildi.

CHP'nin yurt dışındaki 43 birlik başkanlarıyla yöneticilerinin katılacağı çalıştayın açılışını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yapacak.

Çalıştayda, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel, Parti Meclisi Üyesi İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Kerem Yıldırım, Bielefeld Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ali Sait Yılkın, Gazeteci Oktan Erdikmen sunum yapacak.

CHP Yurt Dışı Birlikleri'nden seçilmiş uygulama örneklerine ilişkin sunumların da yapılacağı çalıştayda, 13 ayrı konu başlığında atölye çalışmaları düzenlenecek.

Çalıştay, 14 Ağustos Pazar günü 12.00'de düzenlenecek basın toplantısının ardından sona erecek.



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