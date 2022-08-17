CHP'den partili belediyelere "öğrenciler için barınma seferberliği" çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partinin belediye başkanlarına gönderdiği yazıda, "Belediyelerimiz, devlet yurtlarına yerleşemeyen ve özel yurt ücretlerini ya da ev kiralarını karşılayacak gelir düzeyine sahip olmayan öğrencilerimiz için yeni bir seferberlik başlatmalıdır." ifadesini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un partinin belediye başkanlıklarına resmi yazı gönderdiği belirtildi.

"Son 20 yılda, ülkemizin neredeyse her alanında derin sorunlar yaratan siyasi iktidar, öğrencilerimizi de ağır bir barınma sorunu ile karşı karşıya bırakmıştır." ifadesinin yer aldığı yazıda, ülkedeki öğrenci sayısı artarken, yurt kapasitelerinin bu artışı karşılayamamasının öğrencileri konut kiralama yoluna ittiği aktarıldı.

Yazıda, şunlar kaydedildi:

"Ancak konut kiralarında yaşanan olağanüstü artışlar göz önüne alındığında, dar gelirli öğrencilerimiz bu seçeneği kullanmakta da zorluk çekmektedir. Bu sorun, öğrencilerimizi ve ailelerini ağır mağduriyetler altında bırakmış, pek çok öğrencimiz var olan hayat pahalılığının üzerine eklenen barınma sıkıntısı karşısında eğitim hayatlarını noktalamak zorunda kalmıştır. İktidar, bu sorunun çözümüne yönelik hiçbir etkili adım atmamıştır. Bu nedenle, kısa süre sonra başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizi yine sıkıntılı bir süreç beklemektedir. Bu kapsamda, halkın belediyelerine yine önemli bir sorumluluk düşmektedir."

- 3 başlıkta çalışma yapılması istendi

Belediye başkanlarından 3 başlıkta çalışma yapılması istenen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Belediyelerimiz, devlet yurtlarına yerleşemeyen ve özel yurt ücretlerini ya da ev kiralarını karşılayacak gelir düzeyine sahip olmayan öğrencilerimiz için yeni bir seferberlik başlatmalı, yeni imkanlar yaratarak öğrencilerimizin yanında durmaya devam etmelidir. Belediyelerimiz, yeni eğitim-öğretim yılı için gelebilecek taleplere yönelik araştırmalara başlamalı, bu taleplerin karşılanmasında en etkili yöntemi şimdiden belirlemelidir. Öğrenci yurdu bulunmayan ya da mevcut kapasitesi talepleri karşılamaya yeterli olmayan belediyelerimiz, hizmet binalarını, lojmanlarını, misafirhanelerini ya da kiralama yolu ile bölgelerindeki özel tesisleri öğrencilerimizin kullanımına sunmak için gayret göstermelidir. Belediyelerimiz, barınma desteği yanında, dar gelirli olduğu tespit edilen öğrencilerimizin ev kiralarına ya da özel yurt ücretlerine imkanlar ölçüsünde nakdi yardım desteği sunmalıdır."

Seyit Torun, yazıda, "Tüm baskılara rağmen iktidarın veremediği hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştıran belediyelerimiz, bu sorumluluğun altından da başarıyla kalkacaktır. Tüm engellemeler karşısında halk için çalışmaya devam eden siz değerli belediye başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

