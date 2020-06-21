CHP'li Ağbaba: "Pandemi sürecinde 4 milyon 848 bin kişi gelir kaybına uğradı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bakanlık verilerine göre pandemi sürecinde en az 4 milyon 848 bin kişi gelir kaybına uğradı." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkenin hiçbir sorununa çare üretmediği gibi ülke tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birine savrulmasına neden olduğunu savundu.

Sistemin bu süreçte en çok işçi haklarını hedef aldığını ileri süren Ağbaba, iş bulma ümidi olmayanların sayısının 690 bin kişi artarak 484 bin kişiden 1 milyon 174 bin kişiye ulaştığını bildirdi.

Açlık sınırı son iki yılda yüzde 42 artarken asgari ücretin sadece yüzde 20,5 arttığına dikkati çeken Ağbaba, "Asgari ücretle geçinmek durumunda kalan 10 milyona yakın işçi yeni hükümet sisteminde açlık ücretine mahkum oldu. Açlık sınırı Haziran 2018'de yapılan araştırmalara göre 1714 lirayken açlık sınırı 2500 liraya ulaştı. Geçim sıkıntısı nedeniyle intiharlar arttı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde her ay ortalama 153 işçi yaşamını yitirdi. Türkiye ekonomisi yeni hükümet sistemiyle tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşarken, krizin ağırlığını yine en çok dar gelirli yurttaşlar hissetti." değerlendirmesinde bulundu.