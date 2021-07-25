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CHP'li Ağbaba'dan esnaf ile şirketlerin durumuna ilişkin açıklama:

25.07.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İflas eden esnaf sayısındaki artış oranı yüzde 94, kapanan şirket sayısındaki artış yüzde 116"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, geçen ay iflas eden esnaf sayısının bir önceki aya göre yüzde 94, kapanan şirket sayısının ise yüzde 116 oranında arttığını belirtti.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Türkiye'de haziran ayı itibarıyla normalleşme sürecinin başladığını, esnaf için ise normalleşmenin henüz başlamadığını savunarak, "16 aydır aç kapa yapılan, sadaka verilir gibi 3 ila 5 bin lira hibe desteği verilen, destekle Bağ-Kur primini dahi karşılayamayan, kredilerle iyice borca batan esnaf, açılsa dahi biriken borçları nedeniyle ayakta durmakta zorlanıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'ne göre, mayıs ayında sicilden ve meslekten terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısının 3 bin 893 olduğunu, haziranda bu rakamın yüzde 94'lük artışla toplam 7 bin 568'e ulaştığını aktaran Ağbaba, yılın ilk 6 ayında ise iflas eden esnaf sayısının ise 47 bin 572 olduğunu kaydetti.

Türkiye'de her 100 KOBİ'nin 84'ünün bankalara borcunun bulunduğunu öne süren Ağbaba, BDDK verilerine göre KOBİ'lerin bankalara olan toplam borcunun 950 milyar liraya yaklaştığını belirtti.

Ticaret Sicil Gazetesi verilerine değinen Ağbaba, şöyle devam etti:

"Mayıs ayında toplam kapanan şirket sayısı 556 iken bu rakam haziran ayında yüzde 116 artışla 1226'ya çıkmıştır. Yüksek faizli krediler, artan döviz kurları ve ekonomide yaşanan belirsizlikler Türkiye'de şirketlerin toplu halde iflaslarına neden olmaktadır. Hem esnafların hem de küçük ve orta boy işletmelerin iflas artışlarındaki hızının ilerleyen dönemlerde daha da artması olasılığı, kitlesel işsizliğin de artmasına neden olacaktır."

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