CHP’li Başkan’dan CHP’li meclis üyesine tepki

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir Belediye Meclisinin CHP’li üyesi Levent Çağlarsu’nun mecliste yaptığı konuşmalarına sert tepki göstererek, "Maşallah siz varken AKP’ye gerek yok” dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediye meclisinde CHP’li üye Levent Çağlarsu’nun sözlerine tepki gösterdi. “Maşallah siz varken AKP’ye gerek yok” diyen Başkan Arda, Çağlarsu’nun, “Nasıl olduysa bir gecede 550 işçi DİSK’e kaydoldu. Ben hayretler içinde kaldım. 50 işçi DİSK başkanının adını söylesin, istediğiniz her şeyi yaparım. Bu nasıl oldu bilmiyorum” sözlerine yanıt vererek, “İşçilerimiz yaptığımız toplu sözleşme ile bugüne kadar almadığı hakları kazandı. ‘Daha önce de memurlar hakkını alamadı, şimdi işçiler de yandı’ demiştiniz. O sözlerinizi yuttunuz mu? CHP’li meclis üyesi misiniz, AKP’li meclis üyesi mi belli değil. Bundan sonra her söylediğinizin yanıtını alacaksınız. Burayı ben yönetiyorum. Görevinizi önce anlayın” ifadelerine yer verdi.

"Görevinizi iyi anlayın"

Dün gerçekleştirilen Gaziemir Belediye Meclisi toplantısında konuşan Başkan Arda, kendisine “tek adam” eleştirileri yönelten CHP’li Çağlarsu’ya yanıt verdi. Belediye başkanının meclis üyelerinden ayrı oylarla seçildiğini belirten Başkan Arda, “Belediyeyi başkan yönetir. Görevinizi iyi anlayın. Karar organının temsilcisisiniz. Gündem ile görüşlerinizi ifade edersiniz. Komisyonlara seçilirsiniz, komisyondan istifa da edebilirsiniz. Siz kendi seçilmiş olduğunuz çevre komisyonundan istifa ettiniz. Görevinizi yapmadınız. Şimdi de kalkmışsınız, yeni dönemdeki komisyonlara seçilmediğiniz için dert yanıyorsunuz. İlçe başkanı grup toplantısı yapsaydı, siz de komisyon üyeliğine aday olsaydınız, seçilseydiniz” diye konuştu. Hiçbir komisyona seçilmediğini belirten Çağlarsu’nun, mecliste komisyonlara aday dahi olmadığını söyleyen Başkan Arda, “Aday olmuyorsunuz ‘beni komisyona seçmediniz’ diyorsunuz. Aday olsaydınız, yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.