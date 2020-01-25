CHP’li belediye başkanlarıdan Elazığ’a yardım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP’li belediye başkanları ile birlikte Elazığ’a destek vereceklerini belirtti.

Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından tüm Türkiye Elazığ halkı için seferber oldu. Elazığ’a bir destek de CHP Aydın’dan geldi. CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır yaptığı yazılı açıklamada, "Elazığ Sivrice’de gerçekleşen deprem sonrasında bölge kamu görevlilerimiz, bölgede görevli milletvekillerimiz ve Elazığ İl Başkanlığımızla ihtiyaçlara dönük liste hazırlıklarımızı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Çözüm odaklı yardımlarımızı tespit edilen ihtiyaçları en yakın zamanda belediyelerimizin iş bölümü ile göndereceğiz. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, aziz miletimize başı sağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Birlikteyiz Elazığ" ifadelerine yer verdi.

