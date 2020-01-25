YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. CHP’li belediye başkanlarıdan Elazığ’a yardım

CHP’li belediye başkanlarıdan Elazığ’a yardım

AYDIN HABERLERİ  | 25.01.2020 15:05 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP’li belediye başkanları ile birlikte Elazığ’a destek vereceklerini belirtti.Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından tüm Türkiye Elazığ halkı için seferber oldu.

CHP’li belediye başkanlarıdan Elazığ’a yardım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP’li belediye başkanları ile birlikte Elazığ’a destek vereceklerini belirtti.
Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından tüm Türkiye Elazığ halkı için seferber oldu. Elazığ’a bir destek de CHP Aydın’dan geldi. CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır yaptığı yazılı açıklamada, "Elazığ Sivrice’de gerçekleşen deprem sonrasında bölge kamu görevlilerimiz, bölgede görevli milletvekillerimiz ve Elazığ İl Başkanlığımızla ihtiyaçlara dönük liste hazırlıklarımızı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Çözüm odaklı yardımlarımızı tespit edilen ihtiyaçları en yakın zamanda belediyelerimizin iş bölümü ile göndereceğiz. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, aziz miletimize başı sağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Birlikteyiz Elazığ" ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Ahmet Nur Çebi, Söke Beşiktaşlılar Derneği’ni açtıAhmet Nur Çebi, Söke Beşiktaşlılar Derneği’ni açtı
Başkan Kaplan’dan Elazığ için yardım çağrısıBaşkan Kaplan’dan Elazığ için yardım çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Ardahan-Kars-Iğdır tanıtım günleri Ankara’da başladı

Ardahan-Kars-Iğdır tanıtım günleri Ankara’da başladı

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Elazığ'daki deprem

Elazığ'daki deprem

Aydın Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:12
Öğle
13:26
İkindi
16:07
Akşam
18:30
Yatsı
19:49

Aydın Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Gazi Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri

Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.