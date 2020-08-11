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CHP’li belediyeden AK Parti’ye sabote

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 11.08.2020 18:29 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde üye yapımı için stant açan AK parti Gelibolu İlçe Teşkilatı, CHP’li Gelibolu Belediyesi’nin tacizine uğradı.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde üye yapımı için stant açan AK parti Gelibolu İlçe Teşkilatı, CHP’li Gelibolu Belediyesi’nin tacizine uğradı. Trafiğe kapalı alanda stant açan AK Partililerin önüne, belediye tarafından çöp kamyonu çekildi.
Olay, saat 13.00 sıralarında Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi çarşı merkezinde meydana geldi. Partiye üye yapımı için stant açan AK Parti Gelibolu Gençlik Kolları Başkanı üyeleri, CHP’li Gelibolu Belediyesi’nin tacizine uğradı. Bölgenin trafiğe kapalı olmasına rağmen belediye ekipleri stant önüne büyük bir çöp kamyonu gönderdi. Temizlik işçileri araçtan inerek yaklaşık 1 saat sonra kamyona geldi ve aracı olduğu bölgeden çekti.

“Kışkırtıcı davranışı esefle kınıyoruz”
Yaşanan duruma tepki gösteren AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı Serhad Sürücü, “Kamuoyumuzun da yakından bildiği üzere, geçtiğimiz günlerde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat önderliği ile başlattığı gönül seferberliği adı altında, partimize yeni üyeler kazandırma çalışmaları kapsamında, bugün öğlen saatlerinde Gelibolu Gençlik Kolları Başkanımız ve teşkilatlarımız merkezimizin en işlek yerinde stantlar kurmuşlardır. Normalde trafiğe kapalı olan bu alanda Gelibolu Belediyesi maalesef ki büyük çöp kamyonunu standımızın önüne çekerek adeta bizleri sabote etmeye kalkmıştır. Düşüncesi, siyasi partisi her ne olursa olsun bu tarz davranışları hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi belirterek, Gelibolu Belediyesi’nin yapmış olduğu kışkırtıcı davranışı esefle kınıyoruz” dedi.

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