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CHP'li eski vekiller Baydar ve Dudu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

03.02.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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Eski CHP Milletvekili Metin Lütfi Baydar: - "CHP üyesi olarak partideki son dönemdeki bazı gelişmelerden rahatsızız. Bunları dile getiriyoruz"

Eski CHP Milletvekilleri Metin Lütfi Baydar ve Mevlüt Dudu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı ziyaret etti.

Baykal'ın Beytepe'deki evinde gerçekleşen ziyaret sonrası konuşan Baydar, önce eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, ardından da Deniz Baykal'la görüştüklerini belirtti.

Mevlüt Dudu'nun ayrıca eski genel başkanlardan Altan Öymen ile görüşeceğini ifade eden Metin Lütfi Baydar, görüşmelerde CHP'nin bütünlüğünün sağlanması için neler yapılabileceğinin ele alındığını kaydetti.

Baydar, "Önceki dönemde CHP'nin birleştirilmesinde önemli görevler almış ve fedakarlıklar yapmış genel başkanları ziyaret ettik. Neler yapılabileceği konusunda hem onların görüşlerini dinledik hem bizim bazı önerilerimiz oldu, onları tartıştık. Sanırım genel başkanlar kendi aralarında bir telefon trafiği yapacaklar, telefon trafiğine göre de bir hareketlilik olacak diye düşünüyoruz." dedi.

Temel amaçlarının partinin birliğinin bütünlüğünün sağlanması olduğunu belirten Baydar, "Bunun için hem genel merkez yönetiminin ve yetkili olan arkadaşların inşallah üzerine düşen bir takım şeyleri yapacaklarına inanıyoruz. Bu umudumuzu sonuna kadar korumayı devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

- "Partideki bazı gelişmelerden rahatsızız"

Metin Lütfi Baydar, Muharrem İnce ile bir temaslarının olup olmadığı sorusuna, "Şu anda bizler de Muharrem Bey de CHP üyesiyiz. CHP üyesi olarak partideki son dönemdeki bazı gelişmelerden rahatsızız. Bunları dile getiriyoruz." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmeyeceği sorusu üzerine de Baydar, "Genel başkanların kendi aralarındaki değerlendirmelerinden sonra buna yönelik bizlere bir görev düştüğü takdirde herkesle görüşürüz." şeklinde konuştu.

Baydar, tüm gelişmelerin kısa vadede netleşeceğini ve ona göre hareket edeceklerini bildirdi.

Mevlüt Dudu da "Geldiğimiz noktada başta Sayın Baykal olmak üzere Sayın Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Altan Öymen'in kendi aralarındaki değerlendirmelerine göre bundan sonraki hareket tarzımız belli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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