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CHP'li Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Çorum'da konuştu:

05.04.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"80 bininci üyeye yaklaştık. 70 bininci üyemizi bu hafta genel merkezimize davet ettik, Genel Başkan'ımızla tanıştıracağız"

ÇORUM (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, kadın kolları örgütünün üye sayısının 80 bine yaklaştığını söyledi.

Nazlıaka, partisinin Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kadın kolları olarak her geçen gün CHP ailesini büyüttüklerini söyledi. Kadın, erkek, genç ve genç hissedenleri partiye katmaya devam ettiklerini anlatan Nazlıaka, "80 bininci üyeye yaklaştık. 70 bininci üyemizi bu hafta genel merkezimize davet ettik, Genel Başkan'ımızla tanıştıracağız. Dileriz ki 80 bininci üye Çorum'dan çıkar." dedi.

Üye çalışmalarının yanı sıra Kadın Kolları'nın dil, vizyon ve hedeflerini ortaklaştırmak amacıyla her hafta eğitim yaptıklarını belirten Nazlıaka, "Buna, 'Demir leblebi sohbetleri' adını verdik. Demir leblebi, zoru başaranlar demektir. Biz de kendimizi öyle tarifledik. Çünkü Kurtuluş Savaşı mücadelemize de baktığımızda, kadın erkek bir arada savaşılmıştır. Bizler de Kuvayımilliye ruhuyla bize miras bırakılan o mücadele isteğiyle çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz." diye konuştu.

Nazlıaka, "Yaşam Hak Projesi" kapsamında Türkiye genelinde şiddete maruz kalan kadınlara ulaşıp sosyal ve hukuki açıdan destek olduklarını dile getirdi. Parti organlarının uyum içinde çalıştığına dikkati çeken Nazlıaka, şöyle devam etti:

"Gençlik kollarımızda bir değişim oldu, yeni bir dinamizm getirdi. Kadın kolları ve gençlik kolları olarak bir arada projeler üretiyoruz. Örneğin ailemize yeni katılan ve ilk seçimlerde oy kullanacak gençlerle hemhal olmayı önemsiyoruz. 2003 ve 2004 doğumlu gençlerimiz, yeni üyelerimiz var. Onları başımızın tacı olarak görüyoruz. Örgütlerimizin her biri 81 ilde yoğun çalışma içinde. Milletvekillerimizle, parti meclisi üyelerimizle, MYK üyelerimiz son derece uyumlu şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla parti politikalarımızı sahaya tutunduruyoruz. Sahada vatandaşlarımızın duygu ve düşüncelerinin genel merkeze aktarıyoruz."

CHP'nin iktidar olacağına inandığı ifade eden Nazlıaka, "Parti içinde herhangi bir çekişme yok, gayet uyum içinde çalışıyoruz. Özellikle azı çoğaltmak dediğimiz, oyumuzun düşük olduğu, hem yerel hem genel seçimlerde yüzde 5 ve altında oy farkıyla kazandığımız ya da kaybettiğimiz yerlerde özel odaklanmayla çalışıyoruz. Son derece sistematik ve bilimsel altyapıyla çalışıyoruz." diye konuştu.

- Yeni üyelere rozet taktı

Nazlıaka, basın toplantısının ardından kentteki bir düğün salonunda Kadın Kolları İl Başkanlığınca düzenlenen rozet takma törenine katıldı. Burada yeni üyelere CHP rozeti takan Nazlıaka, partisinin hayata geçirdiği "Yaşam Hak" ve "Aile Destekleri Sigortası" projeleri hakkında bilgi verdi.

Törene CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile diğer partililer katıldı.

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