YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. CHP'li Karaca Denizli'deki orman yangınında hasar gören bölgede inceleme yaptı

CHP'li Karaca Denizli'deki orman yangınında hasar gören bölgede inceleme yaptı

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.09.2020 15:16 | Son Güncelleme

CHP'li Karaca Denizli'deki orman yangınında hasar gören bölgede inceleme yaptı

DENİZLİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli'nin Çardak ilçesinde 3 Eylül'de çıkan orman yangınında hasar gören bölgede incelemelerde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Karaca'ya incelemelerinde CHP Çardak İlçe Başkanı Cemil Kara eşlik etti.

Karaca, geçici orman işçilerinin güvenceli ve uzun vadeli çalışma taleplerini dinledi.

Yangınların yalnızca yöre insanını değil, tüm ekosistemi etkilediğini belirten Karaca, yangına zamanında müdahalede bulunan ekiplere facianın boyutunun büyümesini engelledikleri için teşekkür etti.

Denizli’de tek yangın uçağı olmasını yeterli bulmadığını söyleyen Karaca, müdahalede can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin, bölgedeki diğer yangınlarda da ekipman desteği verdiklerini belirttikleri kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMelisa Şenolsun ve Umut Evirgen ilk kez el eleMelisa Şenolsun ve Umut Evirgen ilk kez el ele
PARTNERYakışıklı oyuncu Burak Deniz, Paris Hilton'un radarında: Öfkeli ama çok ateşliYakışıklı oyuncu Burak Deniz, Paris Hilton'un radarında: Öfkeli ama çok ateşli
En Çok Okunan Yerel Haberler
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Başakşehir Sular Vadisi’nde gençlerden kaykay şov
Başakşehir Sular Vadisi’nde gençlerden kaykay şov
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Denizli Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
05:07
Sabah
06:31
Öğle
13:07
İkindi
16:43
Akşam
19:33
Yatsı
20:51

Denizli Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Burcu Eczanesi
Merkezefendi
Derya Eczanesi
Merkezefendi
Gürkan Eczanesi
Merkezefendi
Huzur Eczanesi
Merkezefendi
Çamlık Eczanesi
Pamukkale
Doğal Eczanesi
Pamukkale
Toprak Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
90 yaşındaki yaşlı adam 10 gündür kayıp
90 yaşındaki yaşlı adam 10 gündür kayıp
Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak
Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.