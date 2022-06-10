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CHP'li Nazlıaka Edirne'de partisinin kadın üyeleriyle bir araya geldi

10.06.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li Nazlıaka Edirne'de partisinin kadın üyeleriyle bir araya geldi

EDİRNE (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Edirne'de partisinin kadın üyeleriyle bir araya geldi.

Edirne ziyareti kapsamında ilk olarak partisinin il başkanlığına giden Nazlıaka, daha sonra Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Konservatuvarı'nda partililerle buluştu.

Nazlıaka, burada yaptığı konuşmada, kadın hakları meselesinin insan hakları sorunu olduğunu söyledi.

Kadınların yaşadığı sıkıntıların kadın ve erkeklerin birlikte yapacakları çalışmalarla çözülebileceğini belirten Nazlıaka, "Kadın hakları meselesi bir demokrasi sorunudur. Kadınların sadece bir araya gelip de konuşarak çözebilecekleri bir durum değildir. Kadın erkek hep bir arada mücadele ederek bu sorunun üstesinden gelebiliriz." dedi.

Partisinin kadınlara yönelik politikalarını anlatan Nazlıaka, kadınlar için birçok proje hazırladıklarını dile getirdi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Barosu Başkanı Tacettin Sivrikaya, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve CHP Kadın Kolları MYK Üyesi ve CHP Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından CHP'nin kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla hayata geçirdiği "YaşamHak Projesi" kapsamında Edirne Barosu ile iş birliği protokolü imzalandı.

Programda, Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinden oluşan Morİz Ritim Grubu da mini konser verdi.

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