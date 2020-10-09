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CHP'li Özel, Kılıçdaroğlu'nun 17 maddelik çözüm önerilerini kanun teklifi olarak Meclise sunacaklarını açıkladı

İZMİR HABERLERİ  | 09.10.2020 21:24 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: - "Önümüzdeki haftadan itibaren Sayın Genel Başkan'ın 17 başlıkta ifade ettiği çözüm önerilerini kanun teklifi olarak Meclise arz edeceğiz"

İZMİR (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 81 ile milletvekillerini yollayarak esnafın sorunları hakkında rapor oluşturduklarını ve buna yönelik çözüm önerilerini, kanun teklifi olarak Tükiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunacaklarını söyledi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir restoranın açılışına katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, zor bir süreçten geçildiğini söyleyerek CHP olarak bu durumun farkında olduklarını belirtti.

Özel, "Biz sorunları yerinde dinlemek için Sayın Genel Başkanımızın talimatı ile 81 ile 130 milletvekilimizi yolladık. Sizleri ziyaret ettiler. Esnaflarımızı yerlerinde ocaklarının başında, kırtasiye dükkanlarında tezgahlarında ziyaret ettiler ve hazırladıkları raporu grubumuza teslim ettiler. Biz bir özet rapor sunduk. Genel Başkan raporun özeti değil 81 ilden gelen raporun özetini istiyorum dedi. Bir hafta kendisi üzerinde çalıştı ve geçen hafta Türkiye'nin gündemine gelen grup konuşmasını yaptı. Konuşmasında 7 bölgeden gelen her türlü esnaftan gelmiş yakarışları, şikayetleri yardım taleplerini dile getirdi. Ardından biz Türkiye'den çok olumlu geri dönüş aldık. Önümüzdeki haftadan itibaren Sayın Genel Başkan'ın 17 başlıkta ifade ettiği çözüm önerilerini kanun teklifi olarak Meclise arz edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özel, Meclise sunacakları çözüm önerilerinin birçok esnaf ile onların ailesinin yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sunacağını ifade etti.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Mustafa Kemal Mahallesi sakinlerinin bölgede iyi bir restoran istemesi sonucunda projenin başladığını ve açılan yeni işletmenin bölgede yeni bir istihdam yarattığını söyledi.

Mekanın ortaklarından ve İESOB Başkan Vekili ve Büfeciler Odası Başkanı Selehattin Arslan, mekanda çalışanların çoğunun mahallede ikamet eden vatandaşlardan olduğu söyleyerek, restoranın açılışında katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Açılışa, Özel'in yanı sıra, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekilleri Atilla Sertel, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir Ticaret İl Müdürü Şahin Ersü, Gelecek Partisi İzmir’in yeni İl Başkanı Mustafa Serhat Şener, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Başkanı Mehmet Ali Susam ile muhtarlar ve mahalleli katıldı.

Restoran, konuşmaların ardından kesilen kurdele ile açıldı.

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