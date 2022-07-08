CHP'li Özgür Özel, Manisa'da partililerle bayramlaştı

MANİSA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla partisinin Manisa İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma etkinliğine katıldı.

Özgür Özel, CHP Manisa İl Başkanlığında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, vatandaşın erken seçim istediğini söyledi.

Seçimde iktidara geleceklerine inandığını vurgulayan Özel, şöyle konuştu:

"Gittiğim her yerde iktidar değişiminin sinyallerini değil, iktidar değişimine olan inancın arttığını, vatandaşın bu konuda günleri hatta saatleri saymasını görüyoruz. Toplumun tüm kesimleri 'Erken seçim olur mu, önümüzdeki dönemde acaba kıştan önce erken seçim olur mu?' diye bakıyor. Biz CHP olarak iktidar değişimine dünden razıyız ve bugünden hazırız."

Bayramlaşma törenine CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen ile CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban'ın da aralarında olduğu partililer katıldı.



