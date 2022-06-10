YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. CHP'li Öztunç Erzincan'da basın toplantısı düzenledi

CHP'li Öztunç Erzincan'da basın toplantısı düzenledi

10.06.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li Öztunç Erzincan'da basın toplantısı düzenledi

ERZİNCAN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, partisinin Erzincan İl Başkanlığında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Öztunç, konuşmasında, milletvekilleri ile Tunceli'de dün saha çalışması yaptıklarını, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeniyle ilgili de çalışma yürüteceklerini belirtti.

Kentte dün şiddetli sağanak sonrası yaşanan su baskınlarına işaret eden Öztunç, "Sokaklarda, caddelerde gördük, gerçekten de belli ki yukarıdan çamurlar gelmiş ve şehri bir miktar etkilemiş. Başpınar, Akyazı, Kurutilek ve Işıkpınar bu durumdan olumsuz etkilenmiş. Can kaybının olmaması sevindirici. Burada yaşayan yurttaşlarımıza, tüm Erzincanlılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." dedi.

Öztunç, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunda da 13. cumhurbaşkanının kendi ittifaklarından olacağını savundu.

Dünkü açıklamalar sonrası doların, döviz kurlarının biraz aşağı inip yarım saat sonra yeniden yükseldiğini söyleyen Öztunç, "Böyle modellerle ekonomi düzelmez. Bu ekonominin düzelmesinin tek bir yolu var sandık, seçim, millete gitmek." ifadesini kullandı.

Toplantıya CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan da katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzincan'da selin 3 kilometre sürüklediği kamyonet hurdaya döndüErzincan'da selin 3 kilometre sürüklediği kamyonet hurdaya döndü
Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan "Dana oyunu" yaşatılıyorSomut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan "Dana oyunu" yaşatılıyor
Adana'da silahlı kavgada bir kişi yaralandıAdana'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 10 Haziran Cuma

İmsak
02:53
Sabah
04:47
Öğle
12:26
İkindi
16:23
Akşam
19:56
Yatsı
21:41
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kadınlara yardım etmek için öyle bir iş kurdu ki...

Kadınlara yardım etmek için öyle bir iş kurdu ki...

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.