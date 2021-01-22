CHP'li Öztunç: "Fay hatlarının olduğu her yerdeki yapı stokları incelensin"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini belirterek, "Fay hatlarının olduğu yerdeki binaların risk analizleri mutlaka çıkarılmalı. Buraların daha sonra insanlarımıza mezar olmaması için gerekenin yapılması gerekiyor." dedi.

CHP Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu üyeleriyle geldiği Muğla'da Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı makamında ziyaret eden Öztunç, belediye hizmet binasının "depreme dayanıksız riskli yapı" olması nedeniyle boşaltma kararının yerinde olduğunu söyledi.

Başkan Oktay'ı bundan dolayı kutladığını dile getiren Öztunç, kararın tüm belediyelere örnek olması gerektiğini ifade etti.

Tüm birimleri boşaltılan Marmaris Belediyesinin eski yerindeki son misafirleri olduklarını aktaran Öztunç, "Yeni binanın açılışına da iktidar milletvekili olarak katılırız. Bir erken seçim olmazsa biz 2023 seçimlerinden sonra açılışı yaparız. İnşallah milletvekili arkadaşlarımızla iktidar partisinin milletvekilleri belki bakanları olarak burada bulunuruz. Bakanlar düzeyinde de buraya gelir açılışı gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı.