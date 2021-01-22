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CHP'li Öztunç: "Fay hatlarının olduğu her yerdeki yapı stokları incelensin"

22.01.2021 17:45 | Son Güncelleme:
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"Fay hatlarının olduğu yerdeki binaların risk analizleri mutlaka çıkarılmalı. Buraların daha sonra insanlarımıza mezar olmaması için gerekenin yapılması gerekiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini belirterek, "Fay hatlarının olduğu yerdeki binaların risk analizleri mutlaka çıkarılmalı. Buraların daha sonra insanlarımıza mezar olmaması için gerekenin yapılması gerekiyor." dedi.

CHP Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu üyeleriyle geldiği Muğla'da Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı makamında ziyaret eden Öztunç, belediye hizmet binasının "depreme dayanıksız riskli yapı" olması nedeniyle boşaltma kararının yerinde olduğunu söyledi.

Başkan Oktay'ı bundan dolayı kutladığını dile getiren Öztunç, kararın tüm belediyelere örnek olması gerektiğini ifade etti.

Tüm birimleri boşaltılan Marmaris Belediyesinin eski yerindeki son misafirleri olduklarını aktaran Öztunç, "Yeni binanın açılışına da iktidar milletvekili olarak katılırız. Bir erken seçim olmazsa biz 2023 seçimlerinden sonra açılışı yaparız. İnşallah milletvekili arkadaşlarımızla iktidar partisinin milletvekilleri belki bakanları olarak burada bulunuruz. Bakanlar düzeyinde de buraya gelir açılışı gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı.

- "Deprem gerçeğini unutmamamız lazım"

Oktay'ın belediye hizmet binasının yıkımına ilişkin kararını desteklediklerini bildiren Öztunç, şöyle konuştu:

"Darısı diğer başkanlarımızın başına. Bu bina 50 yıldır Marmaris’e hizmet ediyor, deyim yerindeyse kahrını çekiyor. Tabii artık depreme dayanıklı olmadığı yönünde bir takım raporlar var. Bu nedenle sayın başkanımız buranın yıkılmasına dair haklı bir karar almış. Ben kutluyorum ve hayırlı olsun diyorum. Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçeği unutmamamız lazım. Fay hatlarının olduğu her yerdeki yapı stoklarını incelememiz lazım. AK Parti iktidarının bir an evvel ülkemizin yapı stokunu incelemeleri lazım. Fay hatlarının olduğu yerdeki binaların risk analizleri mutlaka çıkarılmalı. Buraların daha sonra insanlarımıza mezar olmaması için gereğinin yapılması gerekiyor."

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da depremin bölgenin bir gerçeği olduğunu hatırlatarak vatandaşlardan da kendi binalarını depreme dayanıklı olup olmadığı yönünde inceletmelerini istedi.

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