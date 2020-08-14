CHP'li Öztunç'tan 766 maden sahasının ihale edilmesine ilişkin değerlendirme:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce ihale edilerek aramalara açılacak 766 maden sahasına ilişkin, "Yeni sahaların, bütüncül çevresel etki, sağlık etki değerlendirmesi yapılmadan ihaleye açılması, ruhsatlandırılması hukuka aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Öztunç, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu sahalarda hangi madenlerin aranacağının ya da işletileceğinin belirsiz olduğunu öne sürdü.

İklim kriziyle mücadelenin acil olduğu bir dönemde, krizi daha da derinleştirecek eylemler sergilendiğini savunan Öztunç, ihale sonrasında birçok ilde birden fazla sahada arama ya da işletme faaliyetinin yapılacağını belirtti.

Ali Öztunç, "Halihazırda bu illerde faaliyette olan maden tesisleri ve diğer kirletici tesisler mevcutken ve birçok şehir kuraklık, kirlilik gibi etkenlerle uğraşırken, yeni sahaların, bütüncül çevresel etki, sağlık etki değerlendirmesi yapılmadan ihaleye açılması, ruhsatlandırılması hukuka aykırıdır. Ayrıca doğanın sonu demektir." ifadelerini kullandı.