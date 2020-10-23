YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. CHP'li Öztunç'tan Afşin Elbistan Termik Santrali'nin filtreli olması talebi

CHP'li Öztunç'tan Afşin Elbistan Termik Santrali'nin filtreli olması talebi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 23.10.2020 18:22 | Son Güncelleme

CHP'li Öztunç'tan Afşin Elbistan Termik Santrali'nin filtreli olması talebi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Bizim bir derdimiz var. Afşin Elbistan Termik Santrali filtreli olsun, dünya standartlarında olsun ve hava kirlenmesin." dedi.

Öztunç, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki parti binası önünde düzenlediği basın açıklamasında, kendisinin de bir işçi çocuğu olduğunu söyledi.

İşçilerin çalışmasının veya enerji üretiminin karşısında olmadığını aktaran Öztunç, enerji üretiminin temiz havada yapılması gerektiğini dile getirdi.

Öztunç, amaçlarının "üzüm yemek" olduğunun altını çizerek, "Bizim bir derdimiz var. Afşin Elbistan Termik Santrali filtreli olsun, dünya standartlarında olsun ve hava kirlenmesin. Çocuklarımız temiz havada yaşasınlar." diye konuştu.

TBMM'de konuyla ilgili gerekli girişimleri yaptığını hatırlatan Öztunç, konuyu tekrar dile getireceğini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim
Alkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldıAlkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Tunç Soyer 18 ayda neler yaptığını anlattı
Tunç Soyer 18 ayda neler yaptığını anlattı
Çankaya’da açık havada spora devam
Çankaya’da açık havada spora devam
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Ege Mahallesi’nde dönüşüm başlıyor
Ege Mahallesi’nde dönüşüm başlıyor
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı
MHP Balıkesir İl Başkanlığı Büyükataman’ı ağırlayacak
MHP Balıkesir İl Başkanlığı Büyükataman’ı ağırlayacak

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:21
Sabah
06:41
Öğle
12:22
İkindi
15:23
Akşam
17:52
Yatsı
19:07

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Akasya Eczanesi
Onikisubat
Arzu Eczanesi
Onikisubat
Mine Eczanesi
Onikisubat
Sarıfakıoğlu Eczanesi
Dulkadiroglu
Şifa Eczanesi
Dulkadiroglu
Yağmur Eczanesi
Onikisubat
Hayat Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kahramanmaraş’ta ‘Üçgün’ hastalığına karşı ilaçlama
Kahramanmaraş’ta ‘Üçgün’ hastalığına karşı ilaçlama
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kahramanmaraş'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraş’a 25 bungalov ev
Kahramanmaraş’a 25 bungalov ev
Kahramanmaraş'ta özel rehabilitasyon merkezi sahipleri haksız kazanç sağlamaktan tutuklandı
Kahramanmaraş'ta özel rehabilitasyon merkezi sahipleri haksız kazanç sağlamaktan tutuklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.