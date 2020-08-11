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CHP’li vekiller sel felaketinden etkilenen Sarıgöl’de

MANİSA HABERLERİ  | 11.08.2020 15:16 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, geçtiğimiz Pazar akşamı Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen sel ve dolu felaketinden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.CHP’li vekillerin ziyaretine Sarıgöl İlçe Başkanı Halil Erman Eryılmaz da eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, geçtiğimiz Pazar akşamı Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen sel ve dolu felaketinden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.
CHP’li vekillerin ziyaretine Sarıgöl İlçe Başkanı Halil Erman Eryılmaz da eşlik etti. Kızılçukur, Karacaali ve Günyaka mahalle muhtarlarına ve vatandaşlara ’geçmiş olsun’ dileklerini ileten milletvekilleri yaşanan afetin izlerini yerinde inceledi. Sarıgöllülerin sel felaketini en az hasarla atlatmaları için ellerinden geleni yapacaklarını belirten CHP’li Bakırlıoğlu, "Çiftçimiz zaten borçlu, bu yaşanan felaketle birlikte daha zor duruma düşeceklerinin farkındayız. Bizler de sizlerin sesini meclis kürsüsünden duyurup elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.
Bir diğer CHP’li vekil Bekir Başevirgen ise özellikle üzüm üreticilerinin sigorta konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Tarsim’de yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Maalesef sigorta sistemi çiftçiyi koruyamıyor" ifadelerini kullandı.

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