CHP'li Yıldırım Kaya'dan "Mustafa Necati Evi" açıklaması:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Kültür ve Turizm Bakanlığına ait "Mustafa Necati Kültür Evi"nin isminin "Nuri Pakdil Edebiyat Müzesi Kütüphanesi" olarak değiştirilmesini eleştirerek "Biz yapılan bu hatadan dönüleceğine inanıyoruz." dedi.

Kaya, bazı milletvekilleri ve STK temsilcileriyle yaptığı basın açıklamasında, Mustafa Necati Uğural'ın Cumhuriyet'in ilk yıllarında, 1925-1929 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı yaptığını hatırlattı.

Mustafa Necati Uğural'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün yoldaşı olduğunu, Kuvvayımilliye içinde yer aldığını ve Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlık için mücadele vermiş kahramanlardan olduğunu belirten Kaya, Uğural'ın evinin ailesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağışlandığını, bu evin sonraki süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilerek restore edildiğini ve "Mustafa Necati Kültür Evi" adı verildiğini ifade etti.

Kaya, şunları söyledi:

"Mustafa Necati Kültür Evi'ni kuru fasulyeci yapmak isteyen zihniyeti de, adını değiştirenleri de bir kez daha kınıyorum.

Mustafa Necati Uğural'ın onurlu geçmişi yok sayılarak, üstelik de ailesinin bağışladığı, kendi evine verilen adı silinmiştir. Bu hangi akılla, hangi vicdanla yapılmıştır. Bu kararı toplumun vicdanı kabul etmemiştir. Mustafa Necati Uğural'ın ailesi de vicdanları sızlatan bu kararı kabul etmemektedir.

Bizim vicdanımız da bu kararı kabul etmiyor."