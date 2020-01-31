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CHP’nin kurmaylarından Nazilli ziyareti

AYDIN HABERLERİ  | 31.01.2020 17:02 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nazilli İlçe Örgütü CHP’nin kurmaylarını ağırladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nazilli İlçe Örgütü CHP’nin kurmaylarını ağırladı. Cumhuriyet Halk Partisi CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Parti Meclis Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda partilileri ve Nazilli halkıyla buluştu.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Buharkent’te yeni hizmete giren parti binası açılışı için Aydın’a gelen ve kongrelerden sonra başkanlıklara seçilen İlçe Başkanlıklarını ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulunan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Parti Meclis Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda partileri ve Nazilli halkına seslendi.
CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette önce vatandaşlara ve partililere seslenen konuklar daha sonra Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret ettiler. CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, yaptığı açıklamada, “Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel ile Aydın Milletvekillerimiz Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız’ı ilçemizde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından elde ettiğimiz başarıyı geçtiğimiz ay yapılan kongrede yeniden göreve seçilerek taçlandırdık. Bölgemize Buharkent İlçe Örgütü binası açılışı için gelen ve bizlere de ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunmak isteyen parti yöneticilerimizi geniş bir alanda ağırlayarak tüm partililerimizle ve tüm Nazilli halkıyla buluşturmak istedik” dedi.
CHP İl Başkanı Ali Çankır da yerel seçimlerdeki başarının ülke geneline yayılarak genel seçimlerde de CHP’nin iktidara yürüyeceğini ifade ederek, “Bugün örgütlerimiz için Aydın genelinde önemli bir gün. Buharkent’te parti hizmet binamızın açılışını gerçekleştirdik. CHP’nin yereldeki iktidarını Türkiye iktidarına taşıyacağız. Halkımızla buluşmalarımız devam edecek” dedi.
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Parti Meclis Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, yaptıkları konuşmalarda hedeflerini ve düşüncelerini dile getirdi.

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