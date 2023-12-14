CHP’nin Şişli Belediye başkan adaylığında Aylin Kotil’in ismi öne çıkmaya başladı

Cumhuriyet Halk Partisi Şişli Belediye Başkanlığı için de Aylin Kotil’in ismi aday olarak ön plana çıkıyor.

Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel yönetimler seçimleri için zaman daralmaya devam ediyor. Seçime 3,5 aylık bir süre kalırken, aday adaylıkları yerine adaylara bırakmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen Şişli Belediye Başkanlığı için Aylin Kotil aday adayları arasında ismi öne çıkanlar arasında. Aday adaylığını açıklayan Kotil’in ismi sık sık aday olarak dillendirilmeye başlandı.

