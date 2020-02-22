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CHP’nin Tokat İl Başkanı Kurtgöz oldu

TOKAT HABERLERİ  | 22.02.2020 19:27 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat İl Başkanlığı görevine Çağdaş Kurtgöz seçildi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat İl Başkanlığı olağan kongresinde iki aday CHP Tokat 22.

CHP’nin Tokat İl Başkanı Kurtgöz oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat İl Başkanlığı görevine Çağdaş Kurtgöz seçildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat İl Başkanlığı olağan kongresinde iki aday CHP Tokat 22. Dönem eski Milletvekili ve İl Başkanı Feramus Sahin ile Çağdaş Kurtgöz’ün listeleri yarıştı. Bir otelde düzenlenen kongrede konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Kapalı zarf üslü yapılan seçimlere partililer yoğun ilgi gösterdi. Kongrede, Çağdaş Kurtgöz 185 oyla yeni il başkanı olarak seçilirken, CHP Tokat 22. Dönem eski Milletvekili ve İl Başkanı Feramus Sahin 128 oy aldı. Kurtgöz, tebrikleri kabul ederek partililere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

CHP’nin Tokat İl Başkanı Kurtgöz oldu

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