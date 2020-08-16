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Chris Jones, Maccabi'ye transfer oldu

BASKETBOL HABERLERİ  | 16.08.2020 15:51 | Son Güncelleme

Turkish Airlines Euroleague ekiplerinden Maccabi FOX Tel Aviv, Frutti Extra Bursaspor’dan Chris Jones’u transfer ettiğini duyurdu.

Chris Jones, Maccabi'ye transfer oldu

Geçtiğimiz sezon ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor’da forma giyen Chris Jones, sözleşmesindeki Euroleague çıkış opsiyonunu kullanarak İsrail’in Maccabi FOX Tel Aviv Kulübü’ne transfer oldu.

Kulübün yayın organları tarafından da resmi olarak duyurulan transferin, 1+1 yıllık olduğu öğrenildi. Jones, yeni sezonda Euroleague’de forma giyecek.

(DHA)

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