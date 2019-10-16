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Chris Singleton'dan şampiyonluk mesajı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 16.10.2019 11:22 | Son Güncelleme

Anadolu Efes’in bu sezon kadrosuna kattığı ABD'li basketbolcu Chris Singleton, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin Avrupa’nın en iyi liglerinden biri olduğunu söyleyerek, burada da şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Chris Singleton'dan şampiyonluk mesajı

Anadolu Efes’in yeni transferlerinden ABD’li basketbolcu Chris Singleton, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine transfer süreci ve hedefleri hakkında konuştu.

İyi bir takım olduklarını düşünen Singleton, "Şu an sezon başındayız. Önümüzde yapacak çok işimiz var. İyi bir koçumuz var. Dışarıdan baktığımızda özellikle geçtiğimiz sezon için konuşursam, her bir ismin yıldız olduğunu düşünüyordum. Bu isimler bir araya toplandığı zaman geçen sezon özellikle Efes’in şampiyon olabileceği kapasitede olduğuna inanıyordum" şeklinde konuştu.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN FİNAL - FOUR'DA EFES OLSUN"

Transfer döneminde Avrupa’da birçok takımın iyi transferler yaptığının hatırlatılması üzerine 29 yaşındaki basketbolcu, "Fenerbahçe çok önemli oyuncular transfer etti. Nando De Colo gibi Avrupa’nın en önemli kısa oyuncularından birini, Derrick Williams gibi bir uzun oyuncuyu kadrosuna kattı. Barcelona ise ilk 5’in tamamını çok çok iyi oyuncularla değiştirdi. Ama benim için önemli olan Final-Four’da Efes olsun, şampiyonluk için Efes mücadele etsin. Ben sadece onun peşindeyim" diye cevap verdi.
Başantrenör Ergin Ataman hakkında da düşüncelerini dile getiren ABD’li basketbolcu, Ataman’ın çok hırslı ve kazanmayı çok isteyen bir antrenör olduğunu söyledi.

"İSTANBUL ÇOK SEVDİĞİM BİR ŞEHİR"

İstanbul’un kendisi için dünyadaki en önemli şehirlerinden olduğunu açıklayan Singleton, "İstanbul çok sevdiğim bir şehir. Daha önce Anadolu Efes ve Fenerbahçe’nin rakibi olarak en az 10-15 kere geldim. Burada vakit geçirmekten çok keyif alıyorum. Şu anda burada yaşıyorum. Burada kazanmak için her şeyi kazanmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Basketbol Süper Ligi’nin Avrupa’nın en iyi liglerinden biri olduğunu söyleyen başarılı basketbolcu, Türkiye Ligi’nde şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Chris Singleton Türkiye Basketbol Süper Ligi avrupa

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