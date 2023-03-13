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Christian Atsu'nun cenazesi hala toprağa verilmedi! Ailesi, bu olayın nedenini açıkladı

13.03.2023 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu Ganalı futbolcu Christian Atsu'nun, ülkesinde 17 Mart'ta defnedileceği bildirildi.

Christian Atsu'nun cenazesi hala toprağa verilmedi! Ailesi, bu olayın nedenini açıkladı
Christian Atsu

Christian Atsu

GNA Gana
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atakaş Hatayspor
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Atsu'nun aile sözcüsü Robert Ann, yaptığı açıklamada, ailenin Atsu'nun cenaze töreni ve defin için 17 Mart tarihini belirlediğini belirtti. Futbolcunun devlet töreniyle defnedileceğini kaydeden Ann, cenaze törenine kadar Atsu'nun evinde yas tutulmaya devam edileceğini söyledi.

Atsu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitirmişti, cenazesi ise 19 Şubat'ta Türk Hava Yollarının (THY) uçağıyla ülkesi Gana'ya gönderilmişti.

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Gana kültüründe cenazeler, sadece yas değil aynı zamanda kutlama merasimi olarak da yapılabiliyor. Yakınları, ölen kişinin hayatını kutlamak için bir araya gelip çeşitli aktiviteler yapabiliyor. Atsu'nun ölümünün üstünden 1 ay geçmesine rağmen defnedilmemesinin nedeninin bu olduğu açıklandı. Atsu'nun ailesi, Gana kültürüne bağlı kalarak bu tür merasimleri yapmaya devam ediyor.


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