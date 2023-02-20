SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Hatayspor
  4. Christian Atsu'nun tabutunu gören kadın büyük üzüntü yaşadı! Çevresindekiler zorla sakinleştirdi

Christian Atsu'nun tabutunu gören kadın büyük üzüntü yaşadı! Çevresindekiler zorla sakinleştirdi

20.02.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Christian Atsu’nun cenazesi memleketi Gana’ya vardı. Görüntüdeki kadın Atsu'nun tabutunu görür görmez ağlamaya başladı. Kadının kim olduğu ise sonradan ortaya çıktı.

Christian Atsu'nun tabutunu gören kadın büyük üzüntü yaşadı! Çevresindekiler zorla sakinleştirdi
Christian Atsu

Christian Atsu

GNA Gana
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atakaş Hatayspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depreme Hatay'da yakalanan yıldız futbolcu hayatını kaybetti. Uzun uğraşlar sonucu enkazdan çıkartılan Atsu'nun öldüğü bilgisi spor dünyasını yasa boğdu.

BİRÇOK ÜLKEDE SAYGI DURUŞU

Atsu

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybedenler anısına birçok ülkede oynanan maçlardan önce saygı duruşunda bulunuldu. Eski takımı Newcastle United ise Atsu için özel bir anma töreni düzenledi.

CENAZESİ GANA'YA ULAŞTI

Atsu'nun cenazesinin Gana'ya ulaşmasının ardından akrabaları ve tanıdıkları büyük bir acı yaşadı. Sosyal medyada ortaya çıkan bu videodaki kadın ise Atsu'nun tabutunu görür görmez ağlamaya başladı. Görüntüdeki kadın, Atsu’nun yıllardır yardım ettiği bir komşusuymuş. Büyük üzüntü yaşayan kadını çevresindekiler zorlukla sakinleştirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Bunu kaldırmak zor!'' Duygusal paylaşım''Bunu kaldırmak zor!'' Duygusal paylaşım
Taraftarın gözü kulağı Aubameyang'daydı ama... Serdar Dursun için beklenmedik teklif, anlaşma yakın!Taraftarın gözü kulağı Aubameyang'daydı ama... Serdar Dursun için beklenmedik teklif, anlaşma yakın!
Christian Atsu'dan acı haber geldi!Christian Atsu'dan acı haber geldi!
Anahtar Kelimeler:
Hatayspor

En Çok Okunan Haberler

Fransız deprem bilimciden dikkat çeken açıklama!

Fransız deprem bilimciden dikkat çeken açıklama!

Talihsiz olay! Kanlar içinde yere yığıldı, enkaz başında hayatını kaybetti

Talihsiz olay! Kanlar içinde yere yığıldı, enkaz başında hayatını kaybetti

Souza, giderayak şampiyonluk favorisini açıkladı!

Souza, giderayak şampiyonluk favorisini açıkladı!

Neymar sakatlandı, çığlığı televizyondan duyuldu!

Neymar sakatlandı, çığlığı televizyondan duyuldu!

Fernando Muslera'dan Galatasaraylıları sevindiren haber!

Fernando Muslera'dan Galatasaraylıları sevindiren haber!

'Can pazarı yaşanırken, imza attırıp yayınladılar!'

'Can pazarı yaşanırken, imza attırıp yayınladılar!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.