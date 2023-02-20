Christian Atsu'nun tabutunu gören kadın büyük üzüntü yaşadı! Çevresindekiler zorla sakinleştirdi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depreme Hatay'da yakalanan yıldız futbolcu hayatını kaybetti. Uzun uğraşlar sonucu enkazdan çıkartılan Atsu'nun öldüğü bilgisi spor dünyasını yasa boğdu.

BİRÇOK ÜLKEDE SAYGI DURUŞU

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybedenler anısına birçok ülkede oynanan maçlardan önce saygı duruşunda bulunuldu. Eski takımı Newcastle United ise Atsu için özel bir anma töreni düzenledi.

CENAZESİ GANA'YA ULAŞTI

Atsu'nun cenazesinin Gana'ya ulaşmasının ardından akrabaları ve tanıdıkları büyük bir acı yaşadı. Sosyal medyada ortaya çıkan bu videodaki kadın ise Atsu'nun tabutunu görür görmez ağlamaya başladı. Görüntüdeki kadın, Atsu’nun yıllardır yardım ettiği bir komşusuymuş. Büyük üzüntü yaşayan kadını çevresindekiler zorlukla sakinleştirdi.

