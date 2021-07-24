Christian Eriksen: Sahada kalbi duran Danimarkalı futbolcunun durumu stabil

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Cumartesi günü Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan maç sırasında kalbi duran 29 yaşındaki futbolcu Christian Eriksen'in durumunun stabil ve iyi olduğu açıklandı.

Danimarka Futbol Federasyonu İletişim Direktörü Jakob Hoeyer, Eriksen'in durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kendisiyle sürekli temas halindeyiz. Durumu dünküyle aynı; şu anda stabil ve iyi durumda" dedi.

Eriksen, turnuvada Finlandiya ile Danimarka arasında oynanan B grubunun ilk yarısının son dakikalarında taç çizgisine yakın bir noktada fenalaşarak kendini yere bıraktı.

29 yaşındaki oyuncuya ilk müdahale saha içerisinde yapıldı. Bu esnada Eriksen'e sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı görüldü. Eriksen'in maç sırasında kalbinin durduğu açıklandı.

https://twitter.com/UEFA/status/1403765507682193409

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Danimarka'nın oyuncusu Christian Eriksen'in sağlığıyla ilgili yaşanan acil durum nedeniyle her iki takım ve maç yetkilileri ile bir kriz toplantısı yapıldı... Oyuncu hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu stabil" dedi.

Eriksen'in fenalaşmasının ardından futbolcu ve teknik heyet bir süre saha kenarında bekledi. Takımlar daha sonra soyunma odasına gitti.

Yaşanan üzücü olay üzerine tatil edilen maç, tarafların talebiyle yaklaşık iki saat sonra kaldığı yerden devam etti. İlk yarının kalan dört dakikasının oynanmasının ardından beş dakikalık bir ara verildi. Aranın ardından ise ikinci yarı başladı.

Maçı, Finlandiya 60'ıncı dakikada Joel Pohjanpalo'nun attığı golle 1-0 kazandı.

Maçın ardından gözyaşları içinde açıklamalarda bulunan Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, bu duygularla maç oynamanın çok zor olduğunu ve oyuncularının ikinci yarıya çıkıp oynamalarının inanılmaz olduğunu söyledi.

UEFA Başkanı: Futbol güzel, Christian da bu oyunu güzel oynuyor

UEFA'nın Twitter hesabından açıklama yapan UEFA Başkanı Aleksander Čeferin ise Eriksen'e geçmiş olsun dileklerini iletirken, "Böyle zamanlarda futbol ailesinin birliği o kadar güçlüdür ki o ve ailesi, herkesin iyi dilekleri ve dualarını yanlarında taşır. İki takımın taraftarlarının da onun adını haykırdığını duydum. Futbol güzel, Christian da bu oyunu güzel oynuyor" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/UEFA/status/1403778918910500868

Başta Eriksen'in formasını giydiği Inter ve eski takımı Tottenham olmak üzere futbol dünyası Danimarkalı orta saha futbolcusu için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

The Times'ın baş futbol yazarı Henry Winter, BBC Radyosu'na yaptığı değerlendirmede, Danimarka Milli Takımı oyuncularının gösterdiği sakin ve yapıcı tavırdan övgüyle bahsetti. Simon Kjaer ve Kasper Schmeichel gibi futbolcuların sadece bir takım arkadaşı olmadığını söyleyen Winter, "Onlar aynı zamanda dostlar da. Eriksen'in ihtiyaç duyduğu andan itibaren onun yanında oldular" dedi.

Eriksen'in fenalaşmasının ardından kameralara yansıyan görüntülerde Danimarka kaptanı Kjaer, Eriksen'in dilinin soluk almasını engelleyip engellemediğine baktığı görüldü. Ardından da sağlık ekipleri hızlıca sahaya girip futbolcuya müdahale ettiler.

Spor kardiyoloğu Prof. Sanjay Sharma BBC'ye yaptığı açıklamada, Eriksen'i kurtaran şeyin "acil ve hızlı tıbbi müdahale" olduğunu söyledi.

'Hastaneye götürülmeden önce benimle konuştu'

Maçın ardından basın açıklaması yapan Danimarka takım doktoru Martin Boesen, yaşananları şöyle anlattı:

"Bilincinin kapalı olduğu belliydi. Yanına vardığımda, nefes alıyordu, nabzını hissedebiliyordum ama aniden bu değişti ve kalp masajı yapmaya başladık.

"Çok hızlı bir şekilde sağlık ekipleri geldi. İşbirliği ile yapmamız gerekeni yaptık ve Christian'ı kurtarmayı başardık. Hastaneye götürülmeden önce benimle konuştu."

2012'de Bolton Wanderers'la oynadığı bir maç sırasında kalp krizi geçirdikten sonra hayata döndürülen ancak yeşil sahalara veda etmek zorunda kalan Fabrice Muamba da Eriksen'in yaşadığı üzücü olay hakkında BBC Spor Servisi'ne konuştu.

Bastırdığı duyguların yeniden ortaya çıktığını dile getiren Muamba, "Olup biteni izliyorsun ama ne olacağını da bilmiyorsun. Korkunçtu. Ama sağlık ekiplerine teşekkür ederim. Christian için harika bir iş çıkardılar. Umarım onun için her şey yolunda gider" diye konuştu.

Bir Danimarka gazetesi ise maçın ardından, "Danimarka kaybetti ama yaşam kazandı" diye yazdı.

