SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Christoph Daum'dan Fenerbahçe açıklaması!

Christoph Daum'dan Fenerbahçe açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.03.2020 21:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe önümüzdeki sezon takımın başında olacak ismi aramaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerin son gözdesi Christoph Daum iddialara yanıt verdi.

Christoph Daum'dan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı son sürat devam ediyor. Bu sezon için ligi üst sıralarda bitirmeyi hedefleyen sarı lacivertliler bir yandan da önümüzdeki sezonun hesaplarını yapıyor. Teknik direktör arayışlarını da sürdüren Fenerbahçe'de Christoph Daum sesleri yükseldi.

Kulislerde Christoph Daum ismi yankılanırken Fenerbahçe'den henüz bu konu ile ilgili bir yalanlama gelmedi. Sarı lacivertli taraftarların da sıcak baktığı Daum, yaptığı röportajla bu konuya nokta koydu.

"SESSİZ KALMAYA KARAR VERDİM"

Daum, "Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya. Bu durumda bir açıklama yapmak benim için doğru bir yöntem değil. Çünkü siz de gördünüz, ne söylediysem, hepsini bir spekülasyona çevirdiler. Doğru olmayan şeyler söylediler. Oysa benim söylediklerimin ne anlama geldiği son derece açıktı. Bu nedenle sessiz kalmaya karar verdim. Bu süreçte Fenerbahçe ile ilgili bir açıklama yapmayacağım" dedi.

(AJANSSPOR)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Emre Belözoğlu'ndan erteleme açıklaması!Emre Belözoğlu'ndan erteleme açıklaması!
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe christoph daum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı

81 ilde genelge! Sağlık Bakanlığı'ndan önemli karar

81 ilde genelge! Sağlık Bakanlığı'ndan önemli karar

Spor medyasının duayen ismi koronavirüsten hayatını kaybetti

Spor medyasının duayen ismi koronavirüsten hayatını kaybetti

Kulüpler Birliği açıkladı! Play-Off sistemine geçilebilir!

Kulüpler Birliği açıkladı! Play-Off sistemine geçilebilir!

Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı

Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı

Merih Demiral'ın koronavirüs test sonucu belli oldu

Merih Demiral'ın koronavirüs test sonucu belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

F.Bahçe'den Ersun Yanal açıklaması!

F.Bahçe'den Ersun Yanal açıklaması!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

Okuyucu Yorumları 1 yorum
alex ten başkası düzeltmez
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Christoph Daum'dan Fenerbahçe açıklaması!

Christoph Daum açıkladı! Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Vedat Muriç, Fenerbahçe'de planları alt üst etti!

Vedat Muriç, Fenerbahçe'nin planlarını alt üst etti!

Emre Belözoğlu, Liglerin erteleme kararı hakkında açıklama yaptı!

Emre Belözoğlu'ndan erteleme açıklaması!

Fenerbahçe'de futbolcular antrenmanlarına evden devam edecek

F.Bahçeli futbolcular evden çalışacak

Fenerbahçe'den Hüseyin Eroğlu hamlesi

Fenerbahçe'ye sürpriz hoca!

Alex de Souza, heykeline maske takılmasına Türkçe cevap verdi!

Alex de Souza'dan Türkçe cevap! ''Teşekkür ederim..."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.