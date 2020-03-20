Christoph Daum'dan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı son sürat devam ediyor. Bu sezon için ligi üst sıralarda bitirmeyi hedefleyen sarı lacivertliler bir yandan da önümüzdeki sezonun hesaplarını yapıyor. Teknik direktör arayışlarını da sürdüren Fenerbahçe'de Christoph Daum sesleri yükseldi.

Kulislerde Christoph Daum ismi yankılanırken Fenerbahçe'den henüz bu konu ile ilgili bir yalanlama gelmedi. Sarı lacivertli taraftarların da sıcak baktığı Daum, yaptığı röportajla bu konuya nokta koydu.

"SESSİZ KALMAYA KARAR VERDİM"

Daum, "Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya. Bu durumda bir açıklama yapmak benim için doğru bir yöntem değil. Çünkü siz de gördünüz, ne söylediysem, hepsini bir spekülasyona çevirdiler. Doğru olmayan şeyler söylediler. Oysa benim söylediklerimin ne anlama geldiği son derece açıktı. Bu nedenle sessiz kalmaya karar verdim. Bu süreçte Fenerbahçe ile ilgili bir açıklama yapmayacağım" dedi.

(AJANSSPOR)

