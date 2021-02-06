SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Christoph Daum: Ruhr derbisi, F.Bahçe-G.Saray maçının yanında doğum günü partisi gibi kalır

Christoph Daum: Ruhr derbisi, F.Bahçe-G.Saray maçının yanında doğum günü partisi gibi kalır

06.02.2021 17:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Christoph Daum: Ruhr derbisi, F.Bahçe-G.Saray maçının yanında doğum günü partisi gibi kalır

Ülkemizde Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Christoph Daum, Fenerbahçe-Galatasaray rekabetini Ruhr derbisinin çok önünde gördüğünü dile getirdi. Daum konuyla ilgili, "Dortmund ile Schalke arasında oynanan Ruhr derbisi, Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinin yanında bir çocuğun doğum günü partisi gibi kalır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktör Christoph Daum, Fenerbahçe-Galatasaray ile ilgili ilginç bir benzetmede bulundu. Dev derbi öncesinde Alman basınına açıklamalarda bulunan Alman teknik adam, "Dortmund ile Schalke arasında oynanan Ruhr derbisi, Fenerbahçe - Galatasaray rekabetinin yanında bir çocuğun doğum günü partisi gibi kalır" ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG MESUT İÇİN TEST OLACAK"

Mesut Özil ile ilgili de açıklamada bulunan Daum, "Türkiye'de onu tartışmalı bir ortam bekliyor. Bazen maç kaybettiğinizde günlerce dışarı çıkamazsınız. Süper Lig, Mesut için bir test olacak. Fiziksel olarak hiç yaşamadığı bir deneyim onu bekliyor. Sahada peşinde sürekli iki ya da üç kişi dolaşacak. Çok yoğun bir baskı onu bekliyor" dedi.

FENERBAHÇE İLE 3 KUPA KAZANDI

Tecrübeli teknik direktör, 2003-2006 ve 2009-2010 yılları olmak üzere iki kez çalıştırdığı Fenerbahçe'de 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Süper Kupası sevinci yaşadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladıSosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

İşte heyecanlı derbinin muhtemel 11'leri

İşte heyecanlı derbinin muhtemel 11'leri

Mustafa Cengiz'den derbi mesajı

Mustafa Cengiz'den derbi mesajı

Feghouli, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Feghouli, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Boupendza'nın talibi belli oldu

Boupendza'nın talibi belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Cimbom Boupendza için teklif yapmış

Cimbom Boupendza için teklif yapmış

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Şampiyon olamazsın!

Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Şampiyon olamazsın!

Galatasaray'dan olay İrfan Can göndermesi!

Galatasaray'dan olay İrfan Can göndermesi!

Mesut Özil'e olay sözler! ''Sahtekar''

Mesut Özil'e olay sözler! ''Sahtekar''

Diğer Haberler

Christoph Daum: Ruhr derbisi, F.Bahçe-G.Saray maçının yanında doğum günü partisi gibi kalır

Daum'dan ilginç derbi benzetmesi

TFF'den Çebi'ye tebrik mesajı

TFF'den Çebi'ye tebrik mesajı

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Kulüpler Birliği yeni başkanı belli oldu

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oluyor

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oluyor

SON DAKİKA | Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ı resmen açıkladı

Ali Akman'ın yeni takımı resmen açıklandı

Süper Lig'de 23. hafta hakemleri belli oldu

G.Saray - Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.