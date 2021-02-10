Christoph Daum'un hayatı başarılarla dolu: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum kimdir?

Tam adıyla Christoph Paul Daum uzun yıllar Türkiye'de görev yaptı ve çalıştığı dönemlerde Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. 1990'lı yıllarda Türkiye'deki hayatına Beşiktaş'ta başlayan Alman teknik direktör, en son 2014 yılında Bursaspor'un teknik direktörü oldu. Uzun yıllar Türkiye'de görev yapan Daum, sık sık Instagram hesabından Türkiye'yi unutamadığına dair paylaşımlar yapmasıyla tekrar gündem oldu. Bu paylaşımlar futbolseverler arasında Christoph Daum Türkiye'ye mi dönüyor sorusuna neden oldu. Peki Christoph Daum kimdir? İşte Christoph Daum'un futbol ve teknik direktörlük kariyeri..

CHRISTOPH DAUM KİMDİR?

24 Ekim 1953 yılında Doğu Almanya'da (Oelsnitz, Erzgeb) dünyaya gelen Alman teknik direktör, Almanya ile birlikte Avusturya ve Türkiye'de takımına lig şampiyonlukları yaşattı. Romanya millî futbol takımının teknik direktörlüğünü de üstlenen Daum'un kariyerinde Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin lig şampiyonlukları da var.

CHRISTOPH DAUM'UN FUTBOL KARİYERİ

Ünlü teknik direktör futbol hayatına 1971 yılında Sportfreunde Hamborn 07 takımında başladı. Burada bir sezon futbol oynadıktan daha sonra 3 sezon Eintracht Duisburg'da top koşturdu. Ardından Daum 1975'te henüz 22 yaşındayen Köln II takımına transfer oldu. Daum'un buradaki en büyük başarısı 1981'de kazandıkları Almanya Amatör Şampiyonluğu oldu. Daum ise bu takımın final maçında sahaya inmedi. O sezon sonunda Daum, henüz 28 yaşındayken futbol hayatını bitirme kararı aldı.