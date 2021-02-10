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Christoph Daum'un hayatı başarılarla dolu: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum kimdir?

10.02.2021 10:32 | Son Güncelleme:
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Christoph Daum'un hayatı başarılarla dolu: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum kimdir?

Uzun yıllar Türkiye'de teknik direktör olarak çalışan Christoph Daum son günlerde Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye başladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi büyük takımlarda görev alan Christoph Daum'un hayatı merak konusu oldu. Peki Christoph Daum kimdir, hangi takımların teknik direktörüydü? İşte 2000'li yılların başına damga vuran adını sürekli duyduğumuz Christoph Daum'un futbol hayatı ve başarıları...

Tam adıyla Christoph Paul Daum uzun yıllar Türkiye'de görev yaptı ve çalıştığı dönemlerde Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. 1990'lı yıllarda Türkiye'deki hayatına Beşiktaş'ta başlayan Alman teknik direktör, en son 2014 yılında Bursaspor'un teknik direktörü oldu. Uzun yıllar Türkiye'de görev yapan Daum, sık sık Instagram hesabından Türkiye'yi unutamadığına dair paylaşımlar yapmasıyla tekrar gündem oldu. Bu paylaşımlar futbolseverler arasında Christoph Daum Türkiye'ye mi dönüyor sorusuna neden oldu. Peki Christoph Daum kimdir? İşte Christoph Daum'un futbol ve teknik direktörlük kariyeri..

CHRISTOPH DAUM KİMDİR?

24 Ekim 1953 yılında Doğu Almanya'da (Oelsnitz, Erzgeb) dünyaya gelen Alman teknik direktör, Almanya ile birlikte Avusturya ve Türkiye'de takımına lig şampiyonlukları yaşattı. Romanya millî futbol takımının teknik direktörlüğünü de üstlenen Daum'un kariyerinde Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin lig şampiyonlukları da var.

CHRISTOPH DAUM'UN FUTBOL KARİYERİ

Ünlü teknik direktör futbol hayatına 1971 yılında Sportfreunde Hamborn 07 takımında başladı. Burada bir sezon futbol oynadıktan daha sonra 3 sezon Eintracht Duisburg'da top koşturdu. Ardından Daum 1975'te henüz 22 yaşındayen Köln II takımına transfer oldu. Daum'un buradaki en büyük başarısı 1981'de kazandıkları Almanya Amatör Şampiyonluğu oldu. Daum ise bu takımın final maçında sahaya inmedi. O sezon sonunda Daum, henüz 28 yaşındayken futbol hayatını bitirme kararı aldı.

CHRISTOPH DAUM'UN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

1986-1990 Köln

1990-1993 Stuttgart

1994-1996 Beşiktaş

1996-2000 Bayer Leverkusen

2001-2002 Beşiktaş

2002-2003 Austria Wien

2003-2006 Fenerbahçe

2006-2009 Köln

2009-2010 Fenerbahçe

2011 Eintracht Frankfurt

2011-2012 Club Brugge

2013-2014 Bursaspor

2016-2017 Romanya

CHRISTOPH DAUM'UN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolu bırakan Daum teknik direktörlük lisansını aldıktan sonra 1981 yılında amatör olarak çalışmaya başladı. Teknik direktörlük kariyeri boyunca 3 kez lider girdiği son haftalarda şampiyonluğu kaybetmiştir. 1999-2000 sezonunda Bayer Leverkusen'de, 2005-2006 ve 2009-2010 sezonlarında ise Fenerbahçe'de son haftada bıraktığı puanlarla şampiyonlukları kaybetmiştir.

DAUM'UN KOKAİN SKANDALI

2000 yılında Bayern Münih menajeri Uli Hoeness'in Daum'un kokain kullandığını iddia etmesi Almanya'da büyük bir skandala neden oldu. Daum da Hoeness'e dava açarak, gönüllü olarak saç örneğini mahkemeye teslim etti. 20 Eylül'de Köln Adli Tıp Kurulu'nun incelemesi sonucunda Daum'un saç örneğinden kokain kullandığı tespit edildi. Bu sonuç nedeniyle Daum, Bayer Leverkusen'deki görevinden istifa etti ancak mahkeme sonucuna itiraz edeceğini belirtti. Buna rağmen Daum'un, Almanya Futbol Federasyonu ile devam eden sözleşme konuşmaları, federasyon tarafından sonlandırıldı.

Daum bu olaylardan sonra Almanya'dan ayrılıp, bir süre ABD'de kaldı. Orada yaptırdığı bir saç testinde bu sefer kokain bulunmadı. Alman yasalarına göre Daum'un suçu kabul etmesi durumunda hapis cezası para cezasına çevrilecekti. 2001'in Ocak ayında Almanya'ya dönen Daum, Köln'de yaptığı basın açıklamasında kokain kullandığını kabul etti. 2001 yılında Beşiktaş'ı çalıştırırken sık sık Almanya'da hakim huzuruna çıktı. 2002 yılında dava Daum'un para cezasına çarptırılmasıyla sonlandı.

CHRISTOPH DAUM'UN BAŞARI İSTATİSTİĞİ

istatistikler

CHRISTOPH DAUM'UN BAŞARILARI

VfB Stuttgart (2 Kupa)

Bundesliga (1): 1992

DFL-Supercup (1): 1992

Beşiktaş (3 Kupa)

Süper Lig (1): 1995

Türkiye Kupası (1): 1994

Türkiye Süper Kupası (1): 1994

Austria Wien (2 Kupa)

Bundesliga (1): 2003

ÖFB-Cup (1): 2003

Fenerbahçe (3 Kupa)

Süper Lig (2): 2004, 2005

Türkiye Süper Kupası (1): 2009

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