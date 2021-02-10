Christoph Daum'un hayatı başarılarla dolu: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum kimdir?

Tam adıyla Christoph Paul Daum uzun yıllar Türkiye'de görev yaptı ve çalıştığı dönemlerde Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. 1990'lı yıllarda Türkiye'deki hayatına Beşiktaş'ta başlayan Alman teknik direktör, en son 2014 yılında Bursaspor'un teknik direktörü oldu. Uzun yıllar Türkiye'de görev yapan Daum, sık sık Instagram hesabından Türkiye'yi unutamadığına dair paylaşımlar yapmasıyla tekrar gündem oldu. Bu paylaşımlar futbolseverler arasında Christoph Daum Türkiye'ye mi dönüyor sorusuna neden oldu. Peki Christoph Daum kimdir? İşte Christoph Daum'un futbol ve teknik direktörlük kariyeri..
24 Ekim 1953 yılında Doğu Almanya'da (Oelsnitz, Erzgeb) dünyaya gelen Alman teknik direktör, Almanya ile birlikte Avusturya ve Türkiye'de takımına lig şampiyonlukları yaşattı. Romanya millî futbol takımının teknik direktörlüğünü de üstlenen Daum'un kariyerinde Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin lig şampiyonlukları da var.
Ünlü teknik direktör futbol hayatına 1971 yılında Sportfreunde Hamborn 07 takımında başladı. Burada bir sezon futbol oynadıktan daha sonra 3 sezon Eintracht Duisburg'da top koşturdu. Ardından Daum 1975'te henüz 22 yaşındayen Köln II takımına transfer oldu. Daum'un buradaki en büyük başarısı 1981'de kazandıkları Almanya Amatör Şampiyonluğu oldu. Daum ise bu takımın final maçında sahaya inmedi. O sezon sonunda Daum, henüz 28 yaşındayken futbol hayatını bitirme kararı aldı.
1986-1990 Köln
1990-1993 Stuttgart
1994-1996 Beşiktaş
1996-2000 Bayer Leverkusen
2001-2002 Beşiktaş
2002-2003 Austria Wien
2003-2006 Fenerbahçe
2006-2009 Köln
2009-2010 Fenerbahçe
2011 Eintracht Frankfurt
2011-2012 Club Brugge
2013-2014 Bursaspor
2016-2017 Romanya
Futbolu bırakan Daum teknik direktörlük lisansını aldıktan sonra 1981 yılında amatör olarak çalışmaya başladı. Teknik direktörlük kariyeri boyunca 3 kez lider girdiği son haftalarda şampiyonluğu kaybetmiştir. 1999-2000 sezonunda Bayer Leverkusen'de, 2005-2006 ve 2009-2010 sezonlarında ise Fenerbahçe'de son haftada bıraktığı puanlarla şampiyonlukları kaybetmiştir.
2000 yılında Bayern Münih menajeri Uli Hoeness'in Daum'un kokain kullandığını iddia etmesi Almanya'da büyük bir skandala neden oldu. Daum da Hoeness'e dava açarak, gönüllü olarak saç örneğini mahkemeye teslim etti. 20 Eylül'de Köln Adli Tıp Kurulu'nun incelemesi sonucunda Daum'un saç örneğinden kokain kullandığı tespit edildi. Bu sonuç nedeniyle Daum, Bayer Leverkusen'deki görevinden istifa etti ancak mahkeme sonucuna itiraz edeceğini belirtti. Buna rağmen Daum'un, Almanya Futbol Federasyonu ile devam eden sözleşme konuşmaları, federasyon tarafından sonlandırıldı.
Daum bu olaylardan sonra Almanya'dan ayrılıp, bir süre ABD'de kaldı. Orada yaptırdığı bir saç testinde bu sefer kokain bulunmadı. Alman yasalarına göre Daum'un suçu kabul etmesi durumunda hapis cezası para cezasına çevrilecekti. 2001'in Ocak ayında Almanya'ya dönen Daum, Köln'de yaptığı basın açıklamasında kokain kullandığını kabul etti. 2001 yılında Beşiktaş'ı çalıştırırken sık sık Almanya'da hakim huzuruna çıktı. 2002 yılında dava Daum'un para cezasına çarptırılmasıyla sonlandı.
VfB Stuttgart (2 Kupa)
Bundesliga (1): 1992
DFL-Supercup (1): 1992
Beşiktaş (3 Kupa)
Süper Lig (1): 1995
Türkiye Kupası (1): 1994
Türkiye Süper Kupası (1): 1994
Austria Wien (2 Kupa)
Bundesliga (1): 2003
ÖFB-Cup (1): 2003
Fenerbahçe (3 Kupa)
Süper Lig (2): 2004, 2005
Türkiye Süper Kupası (1): 2009
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