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Sert bir şekilde eleştirilen ‘9 Kere Leyla’ filminden sonra Ezel Akay yeni projesinin müjdesini verdi

Seray Üstün Seray Üstün 16.03.2021 17:48 | Son Güncelleme:
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Sert bir şekilde eleştirilen ‘9 Kere Leyla’ filminden sonra Ezel Akay yeni projesinin müjdesini verdi

Ünlü yönetmen Ezel Akay’ın son filmi Osman Sekiz’in çekimleri başladı. Çekimlerden ilk kareler filmin sosyal medya hesabından yayınlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle vizyona girmeden Netflix’te yayınlanan 9 Kere Leyla filmi hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden olumsuz yorumlar almıştı. Eleştirilerin odağındakü ünlü yönetmen Akay, yeni projesinin çekimlerine hızlı bir şekilde başladı.

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Ömer Kaya’nın yapımcılığını üstlendiği Osman Sekiz filmin başrollerini ise Tim seyfi, Begüm Birgören ve Kemal Uçar paylaşıyor. Hazırlık süresi 1,5 yıl süren “Osman Sekiz” filminin çekimlerinden ilk kareler yayınlandı.

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OSMAN SEKİZ KONUSU

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Şehrin epey uzağında çok eski bir konakta Agorafobi (panik bozukluk) hastası olan Osman, insanlarla yüz yüze gelmekte zorlanan sosyal ortamlara giremeyen bir adamdır. Osman daha huzurlu bir yaşam için buradan taşınmaya karar verir. Taşınması için hastalığı kadar konakta beraber yaşadığı birbirinden sevimli beş canavar ve Nazlı ile de mücadele etmesi gerecektir.

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