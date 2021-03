Oscar tarihinde bir ilk yaşandı! İki kadın yönetmen ilk kez aynı anda aday oldu

Chloe Zhao, Nomadland filmiyle; Emerald Fennell de Promising Young Woman filmiyle 93. Oscar Ödülleri’ne aday oldu. Zhao ve Fennell, “En İyi Yönetmen” Oscar Ödülü’ne sahip olmak için hem birbirleriyle hem de diğer adaylar David Fincher, Thomas Vintergerg ve Lee Chung ile yarışacak.

“En İyi Yönetmen” kategorisinin yanında Chloe Zhao ve Emerald Fennell birkaç dalda daha yarışacak. Yönetmenlik konusundaki hünerlerini sergileyen bu usta isim aynı zamanda filmlerininde senaryosunu kaleme aldı. Yönetmenlerin filmleri, En İyi Film, En İyi Oyuncu, En İyi Senaryo ve En iyi Kurgu dallarında da Oscar’a aday oldu.

2017 YILINDAN SONRA YENİDEN

Zhao ve Fennell, 2017’de Greta Gerwig’in Lady Bird ile aday gösterilmesinden bu yana bu dalda aday gösterilen ilk kadın yönetmenler oldu. Gerwig’den önce bu dalda sadece dört kadın yönetmen aday gösterilmişti: Lina Wertmüller (1976 - Seven Beauties), Jane Campion (1993 - The Piano), Sofia Coppola (2003 - Lost in Translation), Kathryn Bigelow (2009 - The Hurt Locker). Aralarından sadece Bigelow ödüle ulaşan kadın yönetmen olmuştu. Uzun yıllardan sonra ise bu kategorideki erkek hegomanyası kırıldı ve iki kadın yönetmen aynı anda aday oldu.