Chromium tabanlı Microsoft Edge çıktı!

Microsoft’un yıllardır ağzı internet tarayıcılarından yanmıştı. Internet Explorer faciasını unutturmak için Microsoft Edge’i Windows 10 ile kullanıma sunan Microsoft, maalesef ki bu tarayıcısı ile de umduğunu bulamamıştı. En son eklenti desteğini de Edge’e getiren Microsoft, son çareyi Google’da buldu.
Uzun bir süredir Edge tarayıcısının Google Chrome’un tabanı olan Chromium’a geçeceği söyleniyordu. Microsoft bu iddiaları bugün yayınladığı yeni Edge beta sürümü ile doğruladı. Geliştiriciler için kullanıma sunulan Chromium tabanlı Edge tarayıcısı, hız konusunda Chrome ile hemen hemen aynı performans sergiliyor.
Aktarılan bilgilere göre; Chromium tabanlı Edge tarayıcısı, Chrome’da kullanılabilen tüm eklentileri de destekliyor. Şimdilik sadece Windows 10 için çıkan Chromium tabanlı Edge tarayıcısının macOS‘e de geleceği söyleniyor.
Microsoft artık resmen Google ile iş yapıyor diyebiliriz. Ancak bu yeni Edge tarayıcısında varsayılan arama motoru, Microsoft’un arama motoru olan Bing olacak. Google’ın Chromium’un açık tabanlı olmasından dolayı bu karara itiraz etme şansı da bulunmuyor.
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