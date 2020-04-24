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Cıbıltepe Kayak Merkezi beyaza büründü

KARS HABERLERİ  | 24.04.2020 12:15 | Son Güncelleme

Cıbıltepe Kayak Merkezi beyaza büründü

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi nisanda yağan karla beyaza büründü.

İlçede bir haftadır etkili olan soğuk hava ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışıyla sarıçam ormanları ile 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe yeniden beyaz gelinliğini giydi.

Soğanlı ve Ağbaba dağlarının da karla kaplandığı ilçede güzel manzaralar oluştu.

Öte yandan, bölgeye üremek için gelen yeşilbaş ördekler ve angıtlar çayırlık alanlarda ve göletlerde görüntülendi.

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