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Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde suni karlama çalışması başlatıldı

17.01.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde suni karla sezonun açılması planlanıyor.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde suni karlama çalışması başlatıldı

Sarıçam ormanları ve kristal karı ile Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Cıbıltepe'ye bu sene az kar yağdığı için sezon henüz açılmadı.

Yarıyıl tatilin yaklaşmasıyla Kars Valiliği koordinesinde seyyar suni karlama makinesi kayak merkezine getirilerek ikinci etap pistlerde karlama çalışması başlatıldı. Sarıkamış Belediyesi itfaiye araçları ve Sarıkamış Orman İşletmesine ait arasözle kar makinesine su pompalanarak karlama yapılıyor.

Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş AA muhabirine, suni karlama sisteminin devreye sokulmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Taş, kayak merkezinde mevcut karın bulunduğunu ancak bazı noktalarda az olduğunu belirterek, "Zayıf olan noktaları desteklemek amacıyla sayın valimizin önderliğinde kar makinası getirdik. Şu anda makine karlama yapıyor. Bu kar yeteri seviyeye ulaştığında makinelerle zayıf noktalara sereceğiz. İnşallah hafta sonu tesislerimizi açıp misafirlerimizi kabul etmeye başlayacağız. Bu anlamda bize destekleri olan sayın valimize, kaymakamımıza, Sarıkamış belediye başkanımıza ve diğer kurumların tüm çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez de pistleri hafta sonuna kayak yapılacak hale getirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Karlama makinesinin buraya getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Misafirlerimizde elini çabuk tutsunlar valizlerini hazırlasınlar hafta sonu sömestri ile birlikte start veriyoruz inşallah." dedi.

Farklı bir otelin genel müdürü Mehmet Saraçoğlu ise "Suni karlama projesinin ilk etabı bugün başladı. Zaten kristal karımız vardı, suni karlamada bununla birleşti. Hafta sonu ikinci etap pistlerin açılmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kayak merkezinin ikinci etap pistlerinin hafta sonu kayakseverlerin hizmetine sunulacağı belirtildi.

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