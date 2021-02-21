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Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelen çocukların kayak keyfi

21.02.2021 11:13 | Son Güncelleme:
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Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelen çocukların kayak keyfi

Kars'ın Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğünce başlatılan "Minik Yürekler Kayakla Buluşsun" projesi kapsamında üçüncü grubun eğitimlerine başladı.

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer'in hazırladığı proje ile Sarıkamış Emniyet Müdürlüğü, Sarıkamış Polis Gücü Spor Kulübü bünyesinde başlatılan kursta, imkanları kısıtlı olan ve daha önce hiç kayak yapmamış çocuklar, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde keyifli anlar yaşadı.

Üçüncü grupta yer alan yaşları 8-15 arasındaki çocuklar, kayak eğitmenleri ve polisler eşliğinde sarıçamlar arasında, kristal kar üzerinde kayak takımları ve kızakla kaymanın tadını çıkardı.

Yaklaşık üç saat süren eğitimlerin ardından çocuklara sucuk ekmek ikram edildi.

Kayak Eğitmeni Erdener Üstündağ, AA muhabirine, Polis Gücü Spor Kulübünün çok önemli bir çalışmaya imza attığını söyledi.

Üstündağ, imkanları kısıtlı olan çocukların kayak öğrenmesine katkı sağladıklarını belirterek, "Bir nebze de olsa çocuklara yardımcı olalım istedik. Aralarından şampiyon kayakçılar çıkar diye destek vermeye çalıştık. Diğer hocalarımızın da yardımıyla kayak eğitimi verdik. Gayet verimli güzel bir etkinlik oldu. Polisimizin her zaman yanındayız, yeter ki bizden yadım istesinler." diye konuştu.

Çocuklardan Melek Aktaş, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Polis amcalar bize kayak öğretiyorlar, eğlendiriyorlar. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. İlk defa kayak yaptık. Yavaş, yavaş öğreniyoruz." dedi.

Nurettin Aktaş ise ilk defa pistlere çıktığını anlatarak, "Buraya üçüncü grupla geldim. Kayak yapmayı öğrenmeye çalışıyorum. Çok eğleniyoruz, kayak öğretmeni olmayı hayal ediyorum." ifadesini kullandı.

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