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Çiçeği burnunda genç köy öğretmeni öğrencilerine ışık oluyor

23.11.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinde Makbule Küçükçalık İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Seda Yılmaz (25), köy öğretmeni olmanın, köyde öğretmenlik yapmanın her meslektaşı tarafından tadılması gereken bir duygu olduğuna vurgu yaptı.

Çiçeği burnunda genç köy öğretmeni öğrencilerine ışık oluyor

Mesleğinde 2 yılı geride bıraktığını belirten ve atanabilmenin mutluluğunu, heyecanını aradan geçen 2 yıla rağmen hala yaşadığını söyleyen Yılmaz, "Öğrencilerimle hem büyüyor, hem öğreniyor hem de yeni şeyler keşfediyorum. Öğrenmenin yaşı yok, ben öğretmen oldum tamam diyemiyorsunuz öğrenmeye, kendinizi geliştirmeye devam ediyorsunuz. Çok kutsal bir mesleğin mensubu olmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum, iyi ki öğretmenim" şeklinde konuştu.
17 kişilik sınıfında çeşitli etkinlikler yaparak öğrencileriyle keyifli vakit geçiren Yılmaz, öğrenirken akılda kalıcı uygulamalarla öğrencilerin daha kolay öğrendiğini ve sıkılmadan günü tamamladıklarını sözlerine ekledi.

Ödevlerin ve derslerin yanı sıra dans, müzik, resim, spor, doğa yürüyüşleri, piknik gibi faaliyetlere de önem vererek öğrencilerin yetenek ve becerilerini gözlemleyen genç öğretmen, "Ödevlerimizi yapıyoruz, derslerimizi yine aynı şekilde yürütüyoruz, müfredata uygun bir biçimde konularımızı tamamlıyoruz ancak diğer aktivitelerimizi de yaparak herkesin ilgi alanını gözlemleyerek hangi öğrencimin neye ilgisi var onun takibini yapıyorum. Ne müziksiz oluyor, ne de matematiksiz hepsi birbiriyle bağlantılı" diyerek konuştu.

"ÇOCUKLARIN ÇOK FARKLI BİR DÜNYASI VAR O DÜNYAYA KATILARAK HEM ÖĞRENİYOR HEM DE ÖĞRETİYORUM"

Köy hayatı tecrübesi olmadığından dolayı ilk atandığı zamanlarda korkularının olduğunu belirten Yılmaz, çocuklarla bir araya gelince korkularını yendiğini ve önyargılarının ortadan kaybolduğunu ifade etti. "Öğretmenler olarak sürekli kendimizi geliştirmek zorundayız, sürekli ilerlemek zorundayız" diyen Yılmaz, "Evim Bayburt’ta olduğundan dolayı ilk zamanlar köyün dolmuşlarıyla okula gelip gidiyordum. Şu an burada yaşıyorum, burada yaşarken kendimi geliştirmeye çalışıyorum, buraları tanımaya çalışıyorum, insanlarıyla iletişim kurmaya çalışıyorum, çocuklarla vakit geçirmeye çalışıyorum. Çocuklarla farklı bir dünyada iletişim kurabiliyoruz. Çocukların çok farklı bir hayatı, dünyası var ve dünyaya katılmaya çalışıyorum. Onlarla beraber öğreniyorum, öğrenirken de öğretiyorum. Bu konuda öğretmenlerin durmaması gerektiğini düşünüyorum çünkü bizler duramayız sürekli kendimizi geliştirmek zorundayız, sürekli ilerlemek zorundayız. İnşallah bu konuda öğrencilerime katkı sağlayabilirim" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen

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