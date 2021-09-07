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Çiçek Taksi'nin Nuray Komiser'i şimdilerde güzelliğiyle parmak ısırtıyor!

07.09.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1999-2003 yılları arasında yayınlanan ve usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Çiçek Taksi dizisinde Nuray Komiser karakterine hayat veren Gül Gölge, yıllar geçmesine rağmen koruduğu güzelliğiyle görenlere parmak ısırtıyor.

Çiçek Taksi'nin Nuray Komiser'i şimdilerde güzelliğiyle parmak ısırtıyor!

Başrollerinde Erol Günaydın, Ümit Yesin ve Civan Canova gibi usta isimler barındıran Çiçek Taksi dizisi, yayınlandığı yıldan bu yana Türk izleyicisinin aklında derin bir yer edindi. Dizide, Nuray Komiser karakterine hayat veren Gül Gölge, son haliyle büyülerken, güzelliğini ilk günkü gibi koruması dikkatlerden kaçmadı.

GÜZEL OYUNCU, SOSYAL MEDYADA EPEY AKTİF

İzmir doğumlu güzel oyuncu, şimdilerde 39 yaşında. 1997'de Türkiye Güzellik Yarışması finalistleri arasında yer alan yıldız, genç yaşlarda yer aldığı Çiçek Taksi macerasıyla geniş kitlelerce tanınmıştı. Dizi bittikten sonra da televizyon yolculuğu devam eden Gölge, sunuculuk ve jüri üyeliği deneyimi de elde etti. Şimdilerde sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, sık sık hayatından kareler paylaşıyor. İşte Gül Gölge'nin 200 bini aşkın takipçisi bulunan Instagram hesabında yer alan fotoğrafları:

Çiçek Taksi'nin Nuray Komiser'i şimdilerde güzelliğiyle parmak ısırtıyor!

Çiçek Taksi'nin Nuray Komiser'i şimdilerde güzelliğiyle parmak ısırtıyor!

Çiçek Taksi'nin Nuray Komiser'i şimdilerde güzelliğiyle parmak ısırtıyor!

Çiçek Taksi'nin Nuray Komiser'i şimdilerde güzelliğiyle parmak ısırtıyor!

GÜL GÖLGE KİMDİR?

Gül Gölge, 28 Eylül 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul'a gitt. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde Film ve Televizyon Programcılığı eğitimi aldı. 1997'de Türkiye Güzellik Yarışması finalistleri arasında yer aldı.

GÜL GÖLGE'NİN YER ALDIĞI PROJELER

Gül Gölge; Çiçek Taksi, Yapayalnız, Köpek gibi yapımlarda yer aldı. 2005-2009 yılları arasında Kanal D'de Canlı Canlı programının sunuculuğunu yaptı. 2016 itibarıyla Gardrop Savaşları adlı moda yarışmasında jüri görevliğini üstlendi.

Çiçek Taksi'nin Nuray Komiser'i şimdilerde güzelliğiyle parmak ısırtıyor!

GÜL GÖLGE ÖZEL HAYATI

Gölge, Doğan Yayın Holding eski Başkan Yardımcısı Murat Saygı ile 2007 yılında dünyaevine girip 2018 yılında boşandı. Bu evlilikten Ali ve Emir isminde iki erkek çocuğu bulunmaktadır.

Çiçek Taksi'nin Nuray Komiser'i şimdilerde güzelliğiyle parmak ısırtıyor!


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