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Çiçek Taksi'nin polis memuru Nuray'ı canlandıran Gül Gölge'nin son hali

06.12.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Çiçek Taksi dizisinde kadın polis memuru Nuray'ı canlandıran Gül Gölge, Bize Kaldı'ya konuk oldu. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle öne çıkan Gölge, Gülşen'in kıyafetlerini çok beğendiğini söyledi.

Çiçek Taksi'nin polis memuru Nuray'ı canlandıran Gül Gölge'nin son hali

2000'li yılların unutulmaz dizilerinden Çiçek Taksi'de rol alan Gül Gölge son haliyle merak konusu oldu. Dizide polis Nuray'a hayat veren Gölge yıllara meydan okuyor. Güzel isim son olarak Bize Kaldı'ya konuk oldu ve Gülşen'in kıyafetlerini çok beğendiğini açıkladı.

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Uzun süredir ekranlarda olmayan Gül Gölge ekrana dönmek istediğini söyledi ve güzellik uzmanlığı eğitim merkezi açtığını açıkladı.

Ekran Alıntısı

Güzelliğiyle dikkat çeken Gül Gölge yüz yogasına başladığını açıkladı. 41 yaşındaki oyuncu "Dolgu molgu bana yaramıyor, ufak ufak yapıyorum ama olmuyor. Şuna döndüm, cilde yatırım yapıyorum, botoks da yaptırıyorum" dedi.

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