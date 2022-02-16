Çiçeklerle donattığı camiye gelenlere ikramda bulunuyor

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde görev yaptığı camiyi çiçeklerle donatan imam Duran Arslan, cemaate çeşitli ikramlarda bulunuyor, çocuklara balon hediye ediyor.

Yaklaşık 5,5 yıl önce D-100 kara yolu yanındaki Çakmak köyünde bulunan Çakmak Camisi'ne atanan Duran Arslan, önce mabedin içini ve dışını boyattı, eksiklerini tamamladı.

Cami çevresini de güzelleştirmek isteyen Arslan, bahçenin yanı sıra saksılara da çeşitli türlerde çiçek ekti. Saksıdaki çiçekleri yazları bahçeye koyan Arslan, kışları ise soğuktan etkilenmemeleri için şadırvana ve cami içine alıyor, bakımlarını yapıyor, sulayıp kuruyan yapraklarını topluyor.

Cami girişinde oluşturduğu alana maske ve çorap ile şeker, lokum, bisküvi, çikolata ve çocuklar için balonlar koyan Arslan, bu hediyelerin masrafını sadaka kutusuna atılan paradan karşılıyor.

Camiye gelenler de teşekkür mesajları yazıp bıraktıkları not kağıtlarıyla duygularını dile getiriyor.

AA muhabirine, 21 yıldır imamlık yaptığını söyleyen Arslan, Çakmak Camisi'ne ilk atandığı dönemde bir ikindi namazı vakti kabalık bir yolcu grubunun geldiğini belirtti.

Arslan, mola için duran gruptakilerden kimisinin namaz, kimisi de ihtiyaç için geldiklerini aktardı. Bunun üzerine neler yapabileceğini düşündüklerini kaydeden Arslan, "Cuma günleri çay ve çorba verelim dedik. Pandemiden sonra buna ara verdik. Cemaatimize lokum ve bisküvi ikramımız devam ediyor." dedi.

"Çocuk gülerse dünya güler" anlayışıyla çocuklara balon da verdiklerine işaret eden Arslan, "Bunun özel olmasını istedik. İstanbul'da bir fabrika ile anlaştım. İki bininci balonumuzu yaptırdık. Balonumuzun üstünde 'Çakmak Camimizin çocuklara hediyesidir' yazıyor." ifadesini kullandı.

Arslan, camiye gelen misafirlerin kendisine ve köy halkına yazdıkları notlarla teşekkür ettiklerini anlattı.

Camilerini ziyaret eden İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun yaptıkları etkinliğe isim vermelerini önerdiğini belirten Arslan, bunun üzerine de "Sıcak bir namaz molası için buyurun camimize" sloganını kullandıklarını aktardı.

Arslan, geçen haftalarda kar yağışının ardından köylerinde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığını vurgulayarak, "O gece saat 01.30'a kadar nöbet tuttuk. Caminin içindeki sobamızı söndürmedim, olur ya yolda bir kardeşimiz kalır diye. Özellikle cami cemaatimiz ne yaptıysak Allah hepsinden razı olsun. Onlardan aldığım manevi destekle daha iyi yapalım diye şevkle yaklaştılar." diye konuştu.

Cami cemaatinden Mehmet Koçyiğit ise Arslan'a yaptıklarından dolayı teşekkür ederek, "Hocamız geldiğinden beri camimizin iç dış her yerini yaptı. Elimizden geldiği kadar hepimiz yardımcı olduk. Dışardan gelenler çok memnun kalıyorlar." dedi.

Şükür Çağman, verilen hizmetlerden dolayı memnun olduklarını kaydetti.

