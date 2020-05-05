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Cide Kaymakamı Açıkgöz’den Vefa Sosyal Destek Grubuna teşekkür

KASTAMONU HABERLERİ  | 05.05.2020 15:00 | Son Güncelleme

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, korona virüs ile mücadele kapsamında şuana kadar göstermiş oldukları gayretlerden ötürü Cide Vefa Sosyal Destek Grubuna teşekkür etti.Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, yayınladığı mesajında, korona virüs ile mücadele kapsamında şuana kadar göstermiş oldukları gayretlerden ötürü Vefa Sosyal Destek Grubu ile imam hatip ve muhtarlara yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.Kaymakam Açıkgöz, “İmamlarımız ve muhtarlarımız, sürecin en başından bu yana yaklaşık iki aydır sahada durmaksızın çalışıyorlar.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, korona virüs ile mücadele kapsamında şuana kadar göstermiş oldukları gayretlerden ötürü Cide Vefa Sosyal Destek Grubuna teşekkür etti.
Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, yayınladığı mesajında, korona virüs ile mücadele kapsamında şuana kadar göstermiş oldukları gayretlerden ötürü Vefa Sosyal Destek Grubu ile imam hatip ve muhtarlara yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Kaymakam Açıkgöz, “İmamlarımız ve muhtarlarımız, sürecin en başından bu yana yaklaşık iki aydır sahada durmaksızın çalışıyorlar. Özellikle köylerimizden Cide’ye iniş kısıtlaması geldiği günden itibaren hane hane dolaşıp köylülerimizin ihtiyaçlarını tespit etmişlerdir. Tespit ettikleri bu ihtiyaçları, kendi araçlarıyla Cide’ye gelerek gideren vefalı imamlarımız ve vefalı muhtarlarımız, bu süreçte adeta destan yazmışlardır. Kaymakamlığımızın tüm faaliyetlerinde en ön safta yer almışlardır. Gün gelmiş yaşlılarımızın maaşlarını dağıtmışlardır, gün gelmiş elleriyle onlara yemek yedirmişlerdir. Gün gelmiş KOAH Hastası bir vatandaşımızın oksijen tüpünü omuzlayıp Cide’ye inmişlerdir. Tüm muhtar ve imamlarımız, işte bu yüzden tebriklerin en büyüğünü hak etmişlerdir. Gayretleri için biz onlardan razıyız, Allah tümünden razı olsun” dedi.
Kaymakam Açıkgöz, ayrıca tüm vatandaşlara sürecin başından bu yana tedbirlere uyma konusundaki hassasiyetleri içinde teşekkür etti.

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